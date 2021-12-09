Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки на 9 декабря в Кыргызстане скончались два пациента с ранее выявленным COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 764 смертей из-за коронавирусной инфекции.

По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 66 человек:

Бишкек — 41;

Ош — 2;

Чуйская область — 16;

Ошская область — 1;

Иссык-Кульская область — 5;

Баткенская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 810 случаев заражения COVID-19.

Также за сутки из больниц и стационаров по всей стране выписали 74 пациента, переболевших коронавирусом. За все время пандемии с выздоровлением из больниц выписали 178 851 пациента.