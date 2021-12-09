Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки на 9 декабря в Кыргызстане скончались два пациента с ранее выявленным COVID-19.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 764 смертей из-за коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 66 человек:
- Бишкек — 41;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 16;
- Ошская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 5;
- Баткенская область — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 810 случаев заражения COVID-19.
Также за сутки из больниц и стационаров по всей стране выписали 74 пациента, переболевших коронавирусом. За все время пандемии с выздоровлением из больниц выписали 178 851 пациента.
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