Сотрудники ГКНБ совместно с милиционерами задержали старшего следователя УВД Таласской области с поличным при получении взятки. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета. По данным ГКНБ, следователь вымогал у гражданина 300 тысяч сомов за прекращение досудебного производства. «7 декабря 2021 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в Таласе, при получении взятки 50 тысяч сомов с поличным задержан старший следователь Следственной службы УВД Таласской области, капитан милиции А.Д.Д.» — сообщили в ГКНБ. На видео, которое распространил Госкомитет, видно, что при задержании следователь пытается сбежать от сотрудников ГКНБ и МВД. В Госкомитете добавили, что по этому факту начато досудебное по статье «Вымогательство взятки», а задержанного водворили в ИВС СИЗО ГКНБ и ведётся расследование.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!