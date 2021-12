Иллюстрация: Назерке Турсынхан Партнерский материал с проектом USAID «Жигердуу жарандар», реализуемым FHI 360 Каждый из нас в своей жизни хоть раз сталкивался с абьюзом — подвергался ему или сам его совершал. Абьюз или абьюзивные отношения — это отношения, где один систематически совершает насилие и контролирует другого. Чаще всего, для таких отношений характерно неравенство и у одного из партнеров есть преимущества. Важно не путать абьюз с конфликтом — в любых отношениях рано или поздно случаются конфликты, и это нормально. Абьюз же происходит постоянно, и в нем есть сильная и слабая стороны. Конечно, абьюз не бывает лишь между партнерами, его можно встретить и между родителем и ребенком, друзьями или даже коллегами. Мы поговорили с психотерапевтом Марией Самсоновой о том, что такое абьюз, как его распознать и что делать, если вы его совершаете. Что такое абьюз и каким он бывает В абьюзивных отношениях человек совершает насилие, чтобы подавить волю и желания другого. Это может происходить даже неосознанно. При этом чем дольше человек находится в таких отношениях, тем сложнее из них выйти без чужой помощи. Из-за этого важно как можно раньше распознать абьюзивные черты в себе или другом человеке. Абьюз или насилие может проявляться по-разному — один с целью контроля может ударить, а другой унизить или отобрать карманные деньги. Чтобы лучше понять с каким абьюзом вы сталкивались, узнайте о его видах: Физический абьюз или насилие — когда человеку причиняют физическую боль. Это может быть как избиение, так и щипания, толкания, шлепки, кидание предметов и другое — все, что причиняет боль. Сексуальный абьюз — нарушение сексуальной неприкосновенности. Он начинается с пошлых шуток, намеков, приставаний, домогательств и может привести к изнасилованию. Такое может происходить даже между мужем и женой, когда он заставляет супругу заняться сексом без ее согласия. Психологический абьюз — это уничижение ценности человека. К этому относятся критика, оскорбления, унижение, угрозы, обесценивание, манипуляции, запрет на общение с другими людьми. Например, когда жена постоянно проверяет телефон или муж запрещает супруге гулять с подругами. Экономический абьюз — когда человека лишают денег или работы, чтобы его контролировать. К примеру, когда постоянно просят отчет даже о незначительных потраченных суммах, отбирают деньги, обвиняют в иждивенчестве и запрещают работать или учиться. Материальный абьюз — причинение человеку материального вреда. Например, когда уничтожают или портят вещи. Нередко родители отбирают у детей игрушки, а партнер может разбивать посуду, ломать двери или даже телефон для манипуляции. Как это проявляется Каждый из этих видов насилия может иметь около четырех стадий, которые непрерывно связаны с друг с другом: Нарастание напряжения — когда человек уже готовится совершить насилие и напряжение в отношениях усиливается. Возьмем к примеру домашнее насилие, которое очень распространено в Кыргызстане. На этой стадии муж может напиваться, не приходить домой или обвинять супругу в том, что она плохая жена. Насильственный инцидент — тут происходит само насилие. Абьюзер заранее находит причину, чтобы его совершить. Например, когда муж уже несколько раз кричал на жену, а на следующий день дает пощечину, ссылаясь на бытовые неудобства (нехватку продуктов или неубранную комнату). Примирение — здесь абьюзер начинает извиняться о содеянном и может обещать, что никогда так больше не поступит. После того, как муж ударил жену, следующим утром он может извиниться, принести цветы и это может выглядеть даже искренне. Медовый месяц — абьюзер начинает себя снова хорошо вести и даже не подавать признаков грядущего насилия. В этот период его партнер может поверить в то, что абьюзер меняется в лучшую сторону. Но это длится лишь до тех пор, пока отношения снова не накалятся по инициативе абьюзера. К примеру, уже после извинений ударивший жену муж будет гулять с детьми, признаваться в любви до тех пор, пока напряжение не будет нарастать снова. С каждым новым таким циклом насилие в отношениях становится все страшнее и жестче — сначала человек может решать конфликт ударом или пощечиной, но потом будет избивать уже до синяков. Часто сам насильник и другие люди перекладывают ответственность за насилие на пострадавшего человека. Например, пережившую изнасилование обвиняют в надевании короткой юбки, а пострадавшей от домашнего насилия говорят, что она «вовремя не промолчала» или «спровоцировала» на удар. Но в проявлении насилия виноват всегда сам насильник. Со временем в абьюзивных отношениях вырабатывается терпимость к насилию — потерпевшие чувствуют беспомощность, перестают верить, что бывает по-другому. Однако вы можете максимально оградить себя от абьюзера, получить убежище и помощь от психологов и юристов в кризисных центрах. Кажется, я совершаю абьюз. Что делать? Абьюзеры — это не какие-то чудовища или злодеи. Насилие не зависит от возраста, образования или уровня дохода — оно может происходить как в вашем доме, так и у соседей и знакомых. Человек может проявлять абьюзивные черты неосознанно, не желая причинить вред. Это привычка поведения, которая сложилась в нем по разным причинам. Например, психологическая травма — если человек в детстве сам пережил насилие или в его семье это было нормой. Также человек может быть неуверенным в себе, из-за чего самоутверждается с помощью насилия. Или у него есть психические расстройства или ментальная нестабильность, о которых он даже не подозревает. Важно то, что абьюзивное поведение можно остановить и это не приговор. Если насилие стало вашей привычкой и нормой, остановить его лишь собственными наблюдениями будет тяжело, даже если вам очень этого хочется. Заметив в себе абьюзивные черты, обратитесь за профессиональной помощью. Психотерапия поможет побороть ваши абьюзивные черты и построить здоровые отношения с людьми. Но если вы не готовы к посещению психотерапевта, вы можете пройти коррекционную программу в кризисных центрах. Я не могу ходить к психологу. Как самому в себе побороть абьюз? Если вы не можете пройти ни психотерапию, ни программу коррекции, побороть в себе насилие будет немного сложнее. Для это нужна самодисциплина и осознание проблемы. В первую очередь, нужно научиться слушать своего партнера — на что он жалуется и что причиняет ему боль в отношениях с вами. Не нужно опускаться в самокритику, признайте личную ответственность за причиненное вами насилие. Перестаньте винить партнера в абьюзе, который совершаете вы — каждый несет ответственность лишь за свои действия. Если вам не нравятся ваши абьюзивные черты, значит, нужно менять ваше поведение, а не партнера. Чтобы достичь долгосрочных результатов, нужно длительно работать над собой и осознать причины вашего абьюзивного поведения. Делайте упражнения Существуют разные психологические упражнения, которые вы можете делать самостоятельно. Например, спрашивать себя в стрессовых ситуациях: В чем я сейчас нуждаюсь? Что для меня важно? Чего я хочу на самом деле в этот момент?. Токсичное поведение нередко бывает от переутомления и вы, возможно, нуждаетесь в отдыхе. Это значит, что вы проявляете агрессию, потому что вовремя не заботитесь о себе. Например, когда уставшая с работы мама кричит на детей, потому что ей еще нужно заняться домашними хлопотами. Значит, на нее наваливается много забот и ей нужна помощь по дому. Но это не оправдание, а лишь одна из причин абьюзивного поведения. Но в стрессовых ситуациях люди не всегда могут задаваться вопросами, так как теряют самообладание. Если вы чувствуете, что теряете контроль или кипите от злости, попробуйте посчитать до десяти и глубоко подышать, прежде чем реагировать.Также можно покинуть партнера до тех пор, пока вы не станете эмоционально стабильным. Пока вы не будете в силах вести диалог, можете заняться другими делами. Анализируйте свое поведение Поведение человека напрямую зависит от мышления, которое формируется с детства. Когда вы совершаете насилие, в вашей голове могут автоматически всплывать мысли, которые вы даже не замечаете. Но они очень важны, так как мысли напрямую влияют на ваши чувства. Чтобы анализировать свое поведение, можно зафиксировать свои мысли и чувства в дневнике СМЭР — ситуация, мысли, эмоции, реакция. С дневником вы сможете увидеть негативные мысли, которые сподвигли вас на насилие, и анализировать их. Дневник будет выглядеть следующим образом: Желательно заполнять дневник сразу после инцидента и задавать себе вопросы: Как я мог бы думать в следующий раз, чтобы менее агрессивно реагировать? Если снова произойдет такая ситуация, как я могу более позитивно вести себя? Заполняя дневник в письменном виде, вы менее интенсивно переживаете эмоции и можете оценить со стороны свое мышление и поведение. Если заполнять дневник долгое время, вы найдете паттерны (повторяющиеся шаблоны) в своем поведении. Например, вы обнаружите, что чаще всего запрещали гулять жене из-за ревности. Далее нужно спросить себя: Почему я ревную? Есть ли повод для ревности? Выяснив глубинные причины насилия, над ними тоже нужно работать. Но самоанализ не может полноценно заменить психотерапию. Насилие — это не проблема лишь одного человека и одной семьи. Конечно, в первую очередь, в насилии виноват сам насильник. Но ответственность также лежит и на обществе, которое нормализует насилие. Также и на государстве, которое не всегда обеспечивает защиту от насилия. Например, когда при похищении девушки правоохранители успокаивают ее семью тем, что «скоро будет свадьба» или закрывают глаза на домашнее насилие. Также ответственны и свидетели — соседи и родственники, которые знают об абьюзе, но не реагируют на него, принимая его как должное. Важно как можно скорее остановить насилие, ведь в семье оно имеет эффект домино, нанося вред другим членам семьи и всем, кто несет эту тайну. Насилие может нанести глубокую травму человеку, отразиться на его дальнейшей жизни или вовсе закончиться убийством. Настоящий материал подготовлен при поддержке проекта USAID «Жигердуу жарандар» в рамках кампании «16 дней активизма против гендерного насилия». Kloop.kg несет ответственность за содержание данного материала, которое не обязательно отражает позицию USAID, правительства США или FHI 360. 