ЦИК 9 декабря на заседании сообщила, что временно приостановила вынесение решения о результатах выборов по Төлөйкөнскому одномандатному округу. Этому стало причиной, поступившее заявление в ЦИК на Алимбекова от одного из кандидатов по вышеуказанному округу. В заявлении говорится, что Нурбек Алимбеков совершил ряд нарушений во время предвыборной гонки. Присутствовавший на заседании депутат Шайлообек Атазов сообщил, что обращался по поводу нарушений Алимбекова в правоохранительные органы. По его словам, 26 ноября ГКНБ задержал племянника Алимбекова по имени Нургазы, во время раздачи денег в штабе кандидата. «Кроме этого, есть видео, где агитаторы обещают установить трубы на 150 тысяч сомов, шесть столбов по 12 тысяч сомов и держат в руках наличными десять тысяч сомов», — сказал Атазов. Атазов сообщил, что следствие по статье «Подкуп голосов» завершилось 29 ноября и отправлено в прокуратуру. Оппонент Нурбека Алимбекова попросил ЦИК оценить ситуацию в рамках закона, отменить результаты выборов по данному участку и больше не регистрировать Алимбекова. Заместитель начальника УВД Ошской области Абилбек Алимкулов сообщил, что по делу о «подкупе избирателей» было проведено расследование, а с обвинениями выдвинутыми против Алимбекова, он ознакомлен. Затем милиция направила дело в прокуратуру Оша, надзорный орган приказал провести повторное расследование в связи с «отсутствием доказательств». Милиция возобновила дело о подкупе голосов и прекратило его «за отсутствием соответствующих доказательств». В настоящее время прокуратура города Ош рассматривает вопрос законность прекращения дела. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предупредила, что если подозрения о подкупе голосов подтвердятся в суде, то кандидат будет лишен депутатского мандата. «Вы сами знаете, если суд вынесет решение о том, что депутат виновен, то есть полное законное основание, заблаговременно прекратить его полномочия. Решение суда будет основанием», — сказала Шайлдабекова. По завершению заседания, члены ЦИК на основе заявления Атазова приняли решение временно приостановить рассмотрение результатов по Төлөйкөнскому избирательному округу № 8. Они добавили, что окончательное решение будет принято после получения выводов от Ошской городской прокуратуры. На парламентских выборах, которые прошли 28 ноября, Нурбек Алимов вырвался вперед по этому округу, набрав 40,96% голосов избирателей. Шайлообек Атазов оказался на втором месте набрав 36,81% голосов. Читать по теме: Страсти в Толойконском округе: Штаб кандидата Алимбекова подал в суд на кандидата Атазова

