В Джалал-Абаде задержаны по подозрению в похищении с целью вступления в брак с несовершеннолетней девушкой 27-летний мужчина и его 26-летний соучастник. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Похищение с целью вступления в брак». Пресс-секретарь УВД области Нурдин Жээнтаев сообщил, что подозреваемые водворены в ИВС Джалал-Абадского ГОВД. В течение 48 часов им будет избрана мера пресечения. Жээнтаев также добавил, что «поиски причастных к преступлению лиц будут продолжены». Что произошло? В Джалал-Абаде вечером 8 декабря, несколько неизвестных парней похитили девушку на одной из улиц города. По информации очевидцев, похитители затолкали девушку в машину марки Daewoo Matiz. Момент похищения был запечатлен очевидцами на видео. На видео слышно, как девушки кричит и оказывает сопротивление. Запись быстро распространилась в соцсетях. Девушка хотела помочь подруга, которая находилась рядом, но один из соучастников похищения удерживал ее. После того, как девушка оказалась в машине, очевидцы хотели помочь, но подозреваемые успели скрыться. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушка является 17-летней жительницей Базар-Коргонского района, а похитителем оказался 27-летний мужчина, односельчанин пострадавшей. Сотрудники милиции выехали по адресу, по которому проживал подозреваемый, вызволили девушку и передали ее родителям. На тот момент другие соучастники преступления уже тоже разыскивались. Дела о похищениях не доходят до суда В Кыргызстане большинство дел о похищениях не доходят до суда — если даже доходят, обвиняемые не получают должного наказания. Например в 2020 году было зарегистрировано 19 фактов похищения, все они были прекращены на уровне следствия. В правоохранительных органах поясняют, что так происходит потому, что родители девушек говорят, что девушка вышла замуж по обоюдному согласию, и сами пишут встречное заявление, не предъявляя никаких претензий. За 9 месяцев 2021 года в Кыргызстане было зарегистрировано 187 случаев похищения женщин. Из них только восемь дел были переданы в суд, остальные были прекращены из-за отсутствия состава преступления. Читать еще: МВД: Из 187 уголовных дел о похищении девушек только 8 передано в суд В Кыргызстане статья против ала качуу практически не работает. Рассказываем на данных Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий

