Часть недвижимости семьи свергнутого президента Курманбека Бакиева была национализирована и передана госорганам. Об этом рассказал 10 декабря председатель Фонда по управлению госимуществом Мирлан Бакиров. В ходе онлайн-брифинга у него спросили, сколько имущества поступило в ФУГИ в рамках борьбы с коррупцией. Бакиров ответил, что не может сказать точных цифр. «Имущество такое поступает в рамках возбужденных уголовных дел от юридических и физических лиц. Это переданное имущество, если оно жилое, мы передадим в Госипотечную компанию, если нежилое, то мы можем поставить на аукцион или использовать в таком же направлении», — сказал он. По его словам, имущество в ФУГИ поступает от многих лиц. Он сообщил, что ранее в собственность ФУГИ поступило имущество Данияра Усенова и Алексея Елисеева, а так же Марата и Жаныша Бакиевых. «Жилой дом Марата Бакиева на проспекте Жибек Жолу, 519, [взяли под] арест в 2018 году. Приказом ФУГИ в том же году [дом] принят в госсобственность, приказом от 2019-го передан в оперативное управление Министерству труда и соцразвития. Бакиев Жаныш — жилой дом на улице Кудайбергенова, 23. Приказом ФУГИ в 2017 году принят в собственность, затем передан в оперативное управление Госслужбе интеллектуальной собственности и инноваций. Сейчас там, по-моему, расположено недавно созданное АО “Шумкар”», — рассказал он. Ранее кабмин создал ОАО «Транснациональная корпорация “Шумкар». Компания занимается производством систем беспилотных летательных аппаратов. Её учредителем является ФУГИ, а уставной капитал составил 100 тысяч сомов. Клан Бакиевых Курманбек Бакиев — второй свергнутый президент Кыргызстана. Политика обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов. Во время протестной акции по отношению к демонстрантам было применено оружие — погибли более 80 человек. После революции в 2010 году он со своей семьей сбежал в Беларусь. По прибытию в Беларусь Бакиев некоторое время жил в президентской резиденции «Плавно», а затем переехал в элитный район Минска «Дрозды». Бакиевы. Курманбек и Жаныш Бакиевы. В Кыргызстане же Курманбек Бакиев был заочно приговорен к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. Власти Кыргызстана несколько раз просили экстрадировать его, однако президент Беларуси отказался его выдавать. Старший сын Бакиева Марат проживает в Беларуси в элитной деревне Раубичи, второй сын Максим предпочитает жить в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США. Брат беглого президента Кыргызстана Жаныш Бакиев также живёт в Беларуси. Неплохо обустроился и бывший премьер-министр Данияр Усенов, сбежавший вместе с Бакиевым. Он возглавляет Беларусскую национальную биотехнологическую корпорацию (БНБК). По данным расследования «Кошт Урада», именно через эту компанию выводятся средства из беларусского госбюджета. Читать по теме: BYPOL: Семья Бакиевых передала Лукашенко взятки за покровительство на $1,6 млн

