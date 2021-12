Пресс-служба ГКНБ 10 декабря сообщила, что ведомству удалось пресечь деятельность канала сбыта синтетических наркотиков. Для их распространения, по данным спецслужбы, привлекались подростки. По информации комитета, канал был налажен на территории города Бишкек и Чуйской области. Один из организаторов давал указания подросткам, находясь за границей. «Ребята закладывали наркотики в малых дозах, по указанию иностранных кураторов, в тайники в общественных местах, парках, площадях и в деревьях. Желающие получали координаты тайников, заранее оплатив за товар с помощью электронного кошелька или банковским переводом», — говорится в сообщении спецслужб. Кроме этого, в ГКНБ отметили, что между участниками незаконной схемы нет никаких личных связей, а преступление было раскрыто, несмотря на то, что преступная группировка использовала дистанционные средства связи и тайники. По информации ведомства, собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов с целью сбыта». «В отношении иностранных организаторов незаконного канала сбыта наркотиков будет инициирована оперативно-следственные мероприятия с компетентными органами той страны. К ответственности участники незаконного изготовления наркотических и психотропных веществ, а также их аналогов с целью сбыта в Кыргызстане привлекаются с 14 лет», — напомнили в ведомстве. Наркотики, спрятанные в муляже 18 октября этого года пресс-служба МВД сообщила, что милиция задержала в Бишкеке фуру, в которой нашли 10 килограмм наркотика «метамфетамин». В ведомстве отметили, что запрещенное вещество удалось найти во время спецоперации по борьбе с международной наркогруппировкой. Фуру с наркотиками нашли на территории таможенного терминала в Бишкеке. По информации МВД, фура ехала по маршруту Иран — Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Кыргызстан. «В некоторых ящиках с яблоками обнаружены и изъяты 147 яблок, изготовленных из пенопласта, внутри которых имелись полиэтиленовые пакеты, содержащие в себе вещества белого цвета», — сообщили в МВД. Водитель фуры оказался гражданином Узбекистана. По предварительным данным МВД, стоимость изъятых наркотиков составила $531 тысячу.

