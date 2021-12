Заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов Заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов 10 декабря в эфире «Биринчи Радио» рассказал, что ведомство по указу президента займется лицензированием всех такси, которые курсируют между селами и городами. «В указе предусмотрено лицензирование деятельности легковых такси, уже если такси не пройдет технический осмотр, то он не будет допущен к перевозке пассажиров. То что в одиночку работают, в плане реализации указа, мы к этому вопросу еще вернемся», — пояснил Саркулов. Кроме этого, по словам замглавы ГУОБДД, контроль по лицензированию будет касаться и тех легковых такси, которые работают на автовокзалах. «Указ президента мы ожидали. Была раздробленность системы дорожной безопасности за последние 10 лет. Подготовкой водителей, выдачей удостоверений и контролем на дорогах занимались разные органы», — добавил Саркулов. Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому кабинету министров поручено передать в ведение МВД ряд функций для эффективной организации дорожного движения 8 декабря 2021 года. В документе говорится, что МВД планируется передать ряд функции, которые сейчас выполняют разные ведомства, связанные с безопасностью на дорогах. Согласно указу, МВД передадут функции регистрации: авто и прицепов к ним;

спецтехнологических машин;

водителей, включая проведение и приема экзаменов на право управления авто. Планируется, что МВД получит также функцию выдачи водительских прав и удостоверений тракториста-машиниста. Кроме этого планируется, что госучреждение «Унаа», которое работает при Минцифровом развитии, передадут в ведение МВД.

