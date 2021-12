Власти Кыргызстана продолжают борьбу против коронавируса. Так, пресс-служба кабинета министров 9 декабря сообщила, что будут приняты новые меры, чтобы не допустить распространения COVID-19. По их данным, в ближайшее время введут электронную форму регистрации данных всех лиц, прибывающих в страну. Кроме этого, кабмин поручил министерству здравоохранения рассмотреть вопрос сокращения срока сдачи ПЦР-теста для пересекающих госграницу. Время для подачи предлагают уменьшить с 72 до 48 часов до прибытия. В самом минздраве отметили, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Кроме ПЦР-теста с отрицательным показателем коронавируса, Кыргызстан можно посещать людям, которые имеют сертификат о вакцинации против COVID-19, в цифровом формате или бумажном вариантах. При этом ранее кабмин принял решение запретить въезд гражданам из стран, где уже выявили новый штамм коронавируса omicron. По данным Республиканского штаба, на 10 декабря в стране выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. За все время в стране зарегистрировали 183 863 случаев заражения COVID-19. Скончались в результате заболевания коронавирусом 2 766 человек.

