Сегодня на очередном заседании БГК депутат Кадыр Атамбаев («Социал-демократы») спросил у мэра столицы Айбека Джунушалиева о том, кто передал муниципальные автобусы разъяренной толпе в день нападения на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Джунушалиев опроверг информацию о том, что автобусы перевозили разъяренную толпу. Он отметил, что они были выданы сотрудникам милиции. Тогда Кадыр Атамбаев пришел к выводу, что если на момент нападения на Текебаева автобусы были рядом, то вероятно, и сотрудники правоохранительных органов тоже. «Никто не передавал автобусы. Была официальная телефонограмма из ГУВД Бишкека, что в целях обеспечения правопорядка просят предоставить автобусы. Мы предоставили каждому району Управления внутренних дел общественный транспорт, чтобы они обеспечили передвижение сотрудников ОВД», — сообщил градоначальник. Вместе с тем, мэр спросил, есть ли у Кадыра Атамбаева фото или видеодоказательства того, как разъяренная толпа выходит из данных автобусов. «То есть, в этих автобусах были сотрудники милиции?» — уточнил Атамбаев. Беседу прервал спикер Куванычбек Конгантиев. Он заявил, что есть повестка дня и нужно следовать ей. «У вас же нет фото- и видеофиксации. Этого быть не могло», — ответил мэр депутату. Нападение на Омурбека Текебаева Днём 1 декабря возле Park Hotel в Бишкеке около 70 неизвестных мужчин напали на Омурбека Текебаева. По словам политика, там он встречался с политиками. В это время напротив ЦИК несколько партий, в том числе «Ата Мекен», проводили митинг. Они говорили, что не согласны с итогами предварительных итогов выборов. Скриншот из видео момента нападения на Омурбека Текебаева. Текебаев рассказал, что напавшие прибыли на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор». Он уверен в том, что нападение было «политическим» и назвал это «началом политического террора». «Неожиданно пришли люди атлетического телосложения. Мы чуть позже посмотрели, их было около 70. Они спрашивали: “Зачем нарушаете покой? Зачем проводите митинги около ЦИК?” Не успел я ответить, как меня ударили. Мне сказали выйти на улицу, там меня посадят в бусик и увезут в неизвестное место, где и устроят разборки. Главарь повторял: “Выборы закончились, признайте, вы проиграли, мы выиграли, вы должны уступить место молодежи”», — позже рассказал политик. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что на Текебаева не нападали, а просто ударили. Но отметил, что по этому факту ведется расследование и виновные будут наказаны.В ночь на 2 декабря ГУВД Бишкека сообщило, что по факту нападения на Текебаева был задержан один из подозреваемых — за грабеж. «На Текебаева не нападали, а он поругался с кем-то […] Текебаев с кем-то подрался и вот это сейчас расследует МВД. Один подозреваемый уже задержан по этому факту. Все будет в рамках закона. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются органы внутренних дел», — сказал Ташиев. Была выдвинута версия, что к нападению на Текебаева причастны мэр города Токмок Урмат Самаев. В том числе, с нападением связали депутатов Токмакского горкенеша — их узнала коллега. Президент Садыр Жапаров сказал, что на Текебаева напали «простые парни», которые были «против митингов». А к политике и власти нападение на оппозиционера не имеет отношения.

