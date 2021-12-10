В министерстве энергетики прокомментировали информацию о дополнительном сбросе воды в летний период из Токтогульского водохранилища Казахстану.

Ранее на сайте премьер-министра Казахстана, в пресс-релизе по итогам встречи с главой кабмина Акылбеком Жапаровым, говорилось о том, что в летний период Кыргызстан дополнительно сбросил воду для нужд казахстанских фермеров. При этом пресс-служба кабмина Кыргызстана, в своем пресс-релизе об этой же встрече, информацию о сбросе воды из водохранилища не указала.

Позже в Нацэнергохолдинге сообщили, что Кыргызстан осуществил сброс воды рамках соглашения об обмене электроэнергией с Казахстаном, который заключили в марте этого года. Согласно договору, летом с кыргызской стороной осуществляется дополнительный сброс воды, а зимой соседняя страна предоставляет электроэнергию.

Токтогульское водохранилище ГЭС Фото: Ислам Розиев / «Клооп»

Что говорит минэнерго?

В минэнерго пояснили, что речь идет о соглашении, согласно которому казахстанская сторона весной и осенью 2021 года обязалась поставить в Кыргызстан электроэнергию в объеме 900 млн кВт⋅ч. Из них, по данным ведомства, с марта по май Кыргызстан получил 420 млн кВт⋅ч.

В минэнерго отметили, что это «предоставило возможность накопить дополнительный объем воды на Токтогульском водохранилище в указанный период».

По данным ведомства, кыргызская сторона вернула Казахстану в виде электроэнергии 300 млн кВт⋅ч с июня по август.

«Возвращаемая электрическая энергия из Кыргызстана в Казахстан вырабатывается на гидроэлектростанциях Токтогульской и Таш-Кумырской каскадов, при этом объем расходуемой воды используется на выработку указанной электрической энергии. Министерство энергетики ответственно заявляет, что дополнительного сброса воды в обход гидроагрегатов [то есть не по соглашению] не производилось, так как каждый кубометр воды был преобразован в электрическую энергию», — отметили в минэнерго.

Согласно договору, Кыргызстан будет возвращать взятые у Казахстана 900 млн кВт⋅ч в течение трех лет, до 2023 года — то есть отдавая каждый год, с июня по август, по 300 млн кВт⋅ч.

В интервью телеканалу «ЭлТР» министр энергетики Доскул Бекмурзаев подчеркнул, что «ни один литр воды Казахстану не продан». Он отметил, что этот вопрос не нужно политизировать и призвал официальные лица, в том числе депутатов «не говорить неправильные вещи».

Доскул Бекмурзаев даёт интервью «ЭлТР». Скриншот с видео

«Когда нам нужно было соседи нам бесплатно дали электроэнергию. Летом мы вернули одну треть этого. В 2022 году тоже так будем возвращать, и в 2023-м году», — сказал он.

Энергокризис в Кыргызстане

Кыргызстан в 2021 году столкнулся с самым масштабным энергокризисом за последние годы. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе.

Из-за него в Токтогульском водохранилище — главном источнике электроэнергии в стране — наблюдается низкий уровень воды. На 8 декабря уровень воды в Токтогульском водохранилище составил 10,8 млрд кубометров. Это самый низкий показатель за последние годы.

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В условиях энергокризиса власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период. Так страна путем обмена получает электроэнергию из Казахстана и Узбекистана, а также импортирует электричество из Туркменистана. Кроме того, власти сообщали, что ведут переговоры о поставках электроэнергии из России.

Кроме того, энергокомпании вводят лимиты на мощность потребляемого электричества и проводят рейды среди абонентов, а в некоторых районах даже пломбируют электрообогреватели.

Также энергетики периодически выступают с призывами «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ. Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году.