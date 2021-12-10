Обновлено в 16:45.

Минздрав сообщил, что по факту продажи сертификатов о вакцинации от COVID-19 не вакцинированным гражданам медиками ОЦСМ Ленинского района и ЦСМ №2 закончено служебное расследование. Ранее журналисты сделали расследование, в котором рассказали, что в этих больницах продают сертификаты о вакцинации.

По данным ведомства, в ходе расследования подтвердились факты продажи сертификатов в группах семейных врачей (ГСВ) №19 в ЦСМ №2 и ГСВ №8,10,11 филиала ОЦСМ Ленинского района.

По результатам расследования от занимаемой должности освободили главврача ЦСМ №2, а директор ОЦСМ Ленинского района ушёл по собственному желанию. Также уволили руководителей ГСВ №8, 10, 11, 19, 20. Кроме того, уволили одну медсестру из ГСВ №19.

По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, одна из медсестёр, которая также была причастна к продаже сертификатов, уехала в Турцию.

«Одна медсестра была задержана на месте [работы]. Другая после публикации информации в СМИ уехала в Турцию. Все признали вину», — рассказал он.

В минздраве сообщили, что по факту продажи материалы переданы в правоохранительные органы.

По словам Бейшеналиева, он скоро проведет онлайн-совещание с главврачами.

«Если невакцинированному человеку выдадут сертификат, то, в первую очередь я уволю главврача, заместителей главврачей. А кто выдавал сертификаты — будет осужден», — отметил министр.

Продажа сертификатов о вакцинации

6 декабря журналисты «МедиаХаба» на своем YouTube-канале опубликовали расследование, в котором рассказали, что в некоторых больницах и в мессенджерах продают сертификаты о вакцинации. Журналисты нашли как минимум двух медсестер, занимающихся этим.

При этом медики самой прививки не делают: заносят в базу данных человека, который не получал препарат и выкидывают вакцину в мусор. Один такой сертификат о вакцинации можно купить за 1 000 сомов.

После публикации расследования в минздраве сообщили, что создадут комиссию, которая проведёт «в самые короткие сроки служебное расследование по озвученным в журналистском расследовании фактам».

«По итогам служебного расследования, к виновным приняты меры дисциплинарного наказания, вплоть до увольнения, далее материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки», — сообщили в минздраве.

Бейшеналиев тогда отметил, что такие случаи «подрывают доверие населения к кампании по вакцинации».

Читать по теме: Расследование «МедиаХаба» о продаже сертификатов о вакцинации: Минздрав разберется с ситуацией

Вакцинация в Кыргызстане

Ранее минздраве отметили, что кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, и ни один регион или город не находится в «красной» зоне.

По данным Республиканского штаба, на 10 декабря первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 1 млн 153 тысяч человек, а полностью второй дозой привились более 933 тысяч кыргызстанцев.