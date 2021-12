В социальной сети TikTok распространилось видео того, как из-под крана в квартирном доме течет глинистая вода. Авторка видео сообщила, что действие происходит в Караколе по адресу Октябрьская/Туманова. @tayana_1062020 вода#каракол#8.12.2021 ♬ оригинальный звук - tayana_1062020 «Город Каракол. Вот такая вот вода у нас бежит. Сегодня 8 декабря 2021 года. Из-под крана бежит глина», — говорит авторка видео. В мэрии Каракола ответили «Клоопу», что в данный район съездила бригада работников, которая проверила три дома и обнаружила, что на сегодняшний день вода там чистая. Также в Каракольском предприятии «Водоканал» сообщили, что в доме по данному адресу больше ни у кого не было претензий по поводу качества питьевой воды. «На видео показан дом по улице Октябрьская 97/15. По словам автора видео, оно было снято 8 декабря этого года. Сегодня 10 декабря, и вода в этой квартире подаётся чистая. К тому же, в этом доме больше ни у кого не было нареканий по поводу качества питьевой воды. А также в случае, если в водопровод попала бы такая грязная вода, то мутность наблюдалась бы во всех районах города Каракол, чего зарегистрировано не было», — сообщает водоканал. Еще предприятие опубликовало видео, которое снял работник водоканала будучи у той самой женщины, в чьей квартире была грязная вода. На видео видно, что вода в квартире на сегодняшний день действительно чистая. «Вот, течет чистая вода. Позавчера мы делали отключение — меняли лежак. Вот тогда могло быть помутнение воды. Сейчас вода абсолютно чистая», — говорит работник. Проблема с питьевой водой в Караколе Впрочем, проблема с питьевой водой в Караколе была всегда. Летом этого года журналисты «Клоопа» съездили в Каракол и провели интервью с местными жителями, которые рассказали, что их лишают возможности пить чистую воду. Во время беседы с журналистами, местная жительница Маргарита Азина налила воду из кухонного крана в прозрачный электрочайник – тот заполнился сероватой мутной жидкостью. Она призналась, что проблема с водой в Караколе была еще во времена ее детства, однако в последнее время она обострилась. Маргарита предполагала, что плохое качество воды может быть связано с ее неполной очисткой и с устаревшей системой водопроводных труб, которые не менялись много лет. «Вот эту воду нам поставляют, это называется питьевой водой в Караколе. На самом деле, это техническая вода. Ее использовать для питья просто невозможно. Мы пьем техническую воду в стране с кристально чистой горной водой», — жаловалась жительница. Она рассказала, что из-за проблем с водопроводом местные жители вынуждены покупать бутилированную воду в магазине, а также фильтры для очистки воды, поскольку одного, по их словам, хватает на две недели. Другая жительница Каракола Айнагуль рассказывала, что во всех квартирах можно увидеть выстроенные в ряд ведра для воды и пятилитровые пластиковые бутыли. «Даже когда вода есть, она грязная – на дне ведра остаются глина и черви. Мы не можем ее пить, пока вода не отстоится», — объясняет женщина. Айнагуль отмечала, что не может позволить себе купить специальный фильтр для очистки воды и менять его каждую неделю. Поэтому для процеживания воды она использует обычную марлю. Что говорил «Водоканал»? В 2011 году на деньги швейцарского гранта в Караколе открылись новые водоочистные сооружения. Они рассчитаны на обеспечение водой 100 тысяч человек – почти на 20 тысяч больше, чем сейчас живет в городе. Но, по всей видимости, это не сильно помогло. Начальник каракольского «Водоканала» Фархат Алжамбаев ещё летом 2021 года рассказал «Клоопу», что, несмотря на запрет, многие местные жители используют питьевую воду для полива. В этом, считает он, и заключается главная проблема мутной воды в кранах горожан. «Из-за этого воды не хватает на всех и мы вынуждены давать больше. Фактически мы должны производить 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки, но мы даем до 60 тысяч кубометров – в три раза больше. Из-за этого теряется качество воды», — объяснял он. Алжамбаев рассказывал, что сейчас местные чиновники работают с Европейским банком реконструкции и развития над установкой счетчиков воды в домах – это должно произойти весной 2022 года. Глава «Водоканала» отмечал, что благодаря водомерам горожане будут использовать питьевую воду более бережно и ее качество улучшится. «По этому проекту также будут заменены старые водопроводные трубы в городе», — сказал он. Помимо этого, по словам Алжамбаева, мэрия Каракола ремонтирует арычную систему для полива – пока эти работы выполнили на 40 процентов.

