Пресс-служба Главного управления обеспечения дорожной безопасности (ГУОБДД) 10 декабря сообщила, что, из-за роста аварий на дорогах, сотрудникам Патрульной милиции вернут жезлы для остановки машин. Как пояснили в ведомстве, изменения вносят в сентябрьский приказ МВД, когда жезлы у патрульных забрали. «При остановке жезлом первоначальный жест сотрудника патрульной должен быть направлен на останавливаемого водителя, с указанием ему места остановки. Все требования об остановке должны быть четкими и понятными для участников движения», — сообщили в ГУОБДД. После того, как водитель остановится у обочины, к нему должен подойти тот сотрудник, который остановил машину. Второй патрульный должен следить за работой напарника, чтобы избежать «противоправных проявлений». В ведомстве добавили, что жезлы патрульным вернули по той причине, что «останавливать вручную вызывает неудобство для патрульных» и для профилактики в Бишкеке и Оше. Именно в этих двух городах работают патрульные. Ранее президент Садыр Жапаров также подписал указ, чтобы снизить количество аварий на дорогах. Документ поручает кабинету министров передать в ведение МВД ряд функций для эффективной организации дорожного движения. Согласно указу, МВД передадут функции регистрации: авто и прицепов к ним;

спецтехнологических машин;

водителей, включая проведение и приема экзаменов на право управления авто. Планируется, что МВД получит также функцию выдачи водительских прав и удостоверений тракториста-машиниста. МВД также сможет заниматься лицензированием автошкол. В указе отмечается, что для того, чтобы упорядочить работу по перевозке пассажиров, введут лицензирование пассажироперевозок для легковушек. За это также будет отвечать МВД.

