Сегодня на парламентских слушаниях проекта республиканского бюджета 2022 года депутат Мурадыл Мадеминов заявил, что политика «кустуризации» привела к массовому оттоку не только зарубежных, но и внутренних инвесторов из Кыргызстана. Парламентарий отметил, что экономика напрямую зависит от инвестиционного климата, а Минэкономики и кабмину необходимо в первую очередь улучшать его. «Программа “кустуризации” привела к тому, что даже немного уважающий себя инвестор покидает страну. Уезжают даже граждане Кыргызстана. Они валом убывают в Турцию, покупают дома и считают правильным поработать там. Едут даже в Узбекистан», — отметил Мадеминов. Кустуризация в Кыргызстане «Кустуризация» — добровольное пожертвование в пользу государства, которое появилось, когда к власти пришел Садыр Жапаров. Вносят его подозреваемые и обвиняемые в коррупции чиновники. По мнению властей, «кустуризация» должна возмещать нанесенный бюджету ущерб, который рассчитывает ГКНБ. Несмотря на широкое использование, в законах Кыргызстана порядок таких компенсаций не прописан. О «кустуризации», придя к власти, объявил Садыр Жапаров. Борьбой с коррупцией и задержанием чиновников занимается ГКНБ, который возглавляет соратник Жапарова Камчыбек Ташиев. Глава ГКНБ не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест. Согласно алгоритму, эти средства поступают сначала на депозитный счёт ГКНБ, потом на счёт минфина и оттуда распределяются по статьям расходов. Недавно юрист Нурбек Токтакунов, ссылаясь на ответ минфина, заявил, что деньги от «кустуризации» вообще не поступали в республиканский бюджет и так и остаются на депозитных счетах правоохранительных органов. В ГКНБ это опровергли и заявили, что после принятия окончательных процессуальных решений по уголовным делам деньги перечисляют в бюджет, а конфискованное имущество передают на баланс ФУГИ. В ведомстве добавили, что надзор за возмещением ущерба ведет прокуратура. Читать по теме: Деньги от борьбы с коррупцией: Всего за год в минфин поступило 5,5 млрд сомов Деградация, кустуризация и справедливость за деньги. Правозащитница Джакупова пожаловалась Жапарову на суды и правоохранителей

