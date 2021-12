Нургуль Бакирова. Фото: сайт Верховного суда Председательница Верховного суда Нургуль Бакирова заявила, что готова отказаться от госохраны после случая на парковке с мужчиной на инвалидной коляске. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу суда. «Законодательством предусмотрено, что председателю Верховного суда выделяется государственная охрана. Она не может самовольно отказаться от нее. Однако, при внесении соответствующих поправок в законы, председатель Верховного суда готова отказаться от госохраны», — отметили в пресс-службе Верховного суда. Что случилось? 9 декабря бишкекчанин Аскар Турдугулов на своей странице в фейсбуке написал, что сотрудники госохраны перекрыли часть парковки столичного отеля Hotel Bridges и ждали прибытия Бакировой. Сам Турдугулов является лицом с инвалидностью. По его словам, госохрана пыталась не допустить его на парковочное место, а позже запретила выходить из автомобиля. «Подъезжаю к парковке отеля [Hotel Bridges] и вижу несколько сотрудников милиции и каких-то людей похожих на госохрану (в карманах рации, в ушах наушники). Они перекрыли несколько мест для машин и не пускают заехать на парковку. Я объяснил, что тут несколько мест и других мест кругом больше нет. В ответ мне прозвучал категоричный отказ и просьба переставить на другое место (которого рядом нет). В итоге я все равно проигнорировал слова охраны и припарковал свой автомобиль, ведь я не нарушаю закон таким образом. Недовольный охранник приступил ко второй фазе: начал просить меня НЕ ВЫХОДИТЬ из машины, шеф уже едет… Я говорю кто шеф? Мирбек что-ли? Охрана говорит: Кто такой Мирбек? И тут подъезжает чёрный внедорожник все бегут в его сторону, открывают дверь и выходит какая-то женщина и быстро заходит в отель. Я спрашиваю кто она? Мне ответили: судья…», — написал Турдугулов. Он добавил, что госохрана заставила его машину прижаться к другому автомобилю, который также принадлежит человеку с инвалидностью. И Турдугулов перекрыл ему путь к машине. Внедорожник у отеля. Фото: Аскар Турдугулов Встреча с главой Верховного суда Позже, в тот же день, Турдугулов у себя в фейсбуке сообщил, что его пригласили в Верховный суд и он едет «в том самом внедорожнике». По его словам, в суде Бакирова извинилась за случившееся. «Нургуль Жакыповна объяснила свою позицию, сказав что она с госохраной ГКНБ никак не знакома и они действуют строго по протоколу и с ней они не контактируют, а лишь охраняют ее. Нургуль Жакыповна выразила свои извинения в данном инциденте, а также сказала что эта ситуация ее побудила к полному отказу от госохраны и сожалеет что так все произошло, а также запланировала написать письмо председателю ГКНБ с рекомендацией внесения новых правок в работе сотрудников госохраны и проявлять максимальную лояльность к людям с инвалидностью, проявляя заботу и понимание если будут возникать подобные случаи», — сообщил он. Нургуль Бакирова и Аскар Турдугулов. Фото: Фейсбук Турдугулова Нургуль Бакирову избрали председательницей Верховного суда в апреле этого года. До этого она занимала должность заместителя председателя Верховного суда.

