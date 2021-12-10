Нургуль Бакирова. Фото: сайт Верховного суда

Председательница Верховного суда Нургуль Бакирова заявила, что готова отказаться от госохраны после случая на парковке с мужчиной на инвалидной коляске. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Законодательством предусмотрено, что председателю Верховного суда выделяется государственная охрана. Она не может самовольно отказаться от нее. Однако, при внесении соответствующих поправок в законы, председатель Верховного суда готова отказаться от госохраны», — отметили в пресс-службе Верховного суда.

Что случилось?

9 декабря бишкекчанин Аскар Турдугулов на своей странице в фейсбуке написал, что сотрудники госохраны перекрыли часть парковки столичного отеля Hotel Bridges и ждали прибытия Бакировой. Сам Турдугулов является лицом с инвалидностью.

По его словам, госохрана пыталась не допустить его на парковочное место, а позже запретила выходить из автомобиля.

«Подъезжаю к парковке отеля [Hotel Bridges] и вижу несколько сотрудников милиции и каких-то людей похожих на госохрану (в карманах рации, в ушах наушники). Они перекрыли несколько мест для машин и не пускают заехать на парковку. Я объяснил, что тут несколько мест и других мест кругом больше нет. В ответ мне прозвучал категоричный отказ и просьба переставить на другое место (которого рядом нет). В итоге я все равно проигнорировал слова охраны и припарковал свой автомобиль, ведь я не нарушаю закон таким образом. Недовольный охранник приступил ко второй фазе: начал просить меня НЕ ВЫХОДИТЬ из машины, шеф уже едет… Я говорю кто шеф? Мирбек что-ли? Охрана говорит: Кто такой Мирбек? И тут подъезжает чёрный внедорожник все бегут в его сторону, открывают дверь и выходит какая-то женщина и быстро заходит в отель. Я спрашиваю кто она? Мне ответили: судья…», — написал Турдугулов.

Он добавил, что госохрана заставила его машину прижаться к другому автомобилю, который также принадлежит человеку с инвалидностью. И Турдугулов перекрыл ему путь к машине.

Внедорожник у отеля. Фото: Аскар Турдугулов

Встреча с главой Верховного суда

Позже, в тот же день, Турдугулов у себя в фейсбуке сообщил, что его пригласили в Верховный суд и он едет «в том самом внедорожнике». По его словам, в суде Бакирова извинилась за случившееся.

«Нургуль Жакыповна объяснила свою позицию, сказав что она с госохраной ГКНБ никак не знакома и они действуют строго по протоколу и с ней они не контактируют, а лишь охраняют ее. Нургуль Жакыповна выразила свои извинения в данном инциденте, а также сказала что эта ситуация ее побудила к полному отказу от госохраны и сожалеет что так все произошло, а также запланировала написать письмо председателю ГКНБ с рекомендацией внесения новых правок в работе сотрудников госохраны и проявлять максимальную лояльность к людям с инвалидностью, проявляя заботу и понимание если будут возникать подобные случаи», — сообщил он.

Нургуль Бакирова и Аскар Турдугулов. Фото: Фейсбук Турдугулова

Нургуль Бакирову избрали председательницей Верховного суда в апреле этого года. До этого она занимала должность заместителя председателя Верховного суда.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА