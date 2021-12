Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет повторный ручной подсчет голосов на некоторых избирательных участках в 13 округах. Из них 5 в Ошской области, 3 — в Джалал-Абадской, 2 — в Таласской и по одному — в Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областях. Всего голоса пересчитают на 101 участке. Повторный подсчет проведут в течение двух дней – 10 и 11 декабря. При пересчете могут присутствовать представители и наблюдатели партий, а также СМИ. По данным ЦИК, 8 партий подали заявления на ручной пересчет по 600 избирательным участкам. Однако, 7 декабря, после 100% публикации на сайте Центризбиркома протоколов ручного подсчета, на участках свои заявления полностью отозвали партии «Ишеним» и «Ата Журт». Политобъединения «Ынтымак», «Альянс» и «Эл умуту» тоже отозвали заявки по большинству избирательных участков. В ЦИК добавили, что партия «Бутун Кыргызстан» отозвала заявление о пересчете итогов голосования на более 200 участках. Сейчас с комиссией она уточняет вопрос по пересчету на 6 участках. «Заявления от партий “Ата Мекен”, “Социал-демократы” в процессе рассмотрения», — сообщили в Центризбиркоме. Почему партии требуют пересчета голосов? 28 ноября, в день выборов в парламент, когда на сайте ЦИК появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошла ошибка. До этого было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные, и позже, по словам сотрудников комиссии, исправила ошибку. После этого данные о результатах голосования изменились. Позже ряд партий выразили недоверие ЦИК. По их словам, при ошибке в формуле на сайте они могли бы понять изменение процентов, но количество голосов тоже изменилось. В итогах ручного подсчета они тоже сомневаются, потому что после сбоя ЦИК не могут доверять комиссии. После этого власти и ЦИК несколько раз давали пояснения по поводу некорректных данных. По данным Центризбиркома, некорректная формула в таблице суммировала голоса отданные как за партии, так и за отдельных от неё кандидатов. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что это ошибка касалась только отображения на странице сайта ЦИК, на котором публикуются результаты выборов. Она подчеркнула, что первоначальные данные хранятся на сервере и их изменить нельзя. Из-за возникших споров по итогам голосования сформировали Группу по независимой проверке достоверности данных автоматически считывающих урн (АСУ) и ручного подсчета голосов. Она уже приступила к работе. 7 декабря ЦИК опубликовала на своём портале результаты ручного подсчета 100% бюллетеней. Согласно ним предварительно в парламент проходят партии: «Ата-Журт Кыргызстан» (17,3%), «Ишеним» (13,63%), «Ынтымак» (10,99%), «Альянс» (8,34%), «Бутун Кыргызстан» (7,04%) и «Ыйман Нуру» (6,15%). Они распределят между собой, согласно набранным голосам, 54 мандата. Остальные 36 мандатов распределятся между кандидатами одномандатниками.

