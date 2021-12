Из села Исмаил Сокулукского района Чуйской области уехала семья подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней односельчанки. Об этом «Азаттыку» сообщил депутат местного кенеша Кызыл-Тууйского айыл окмоту Мирбек Суйуналиев. 7 декабря суд аксакалов дал семье три дня на то, чтобы они покинули село. По словам Суйуналиева, они уехали ещё 7-8 декабря, однако неизвестно куда направилась. Прокурор Сокулукского района Орозбек Бердибаев же сообщил, что после решения суда аксакалов, в целях безопасности, семья подозреваемого временно переехала в Бишкек. Он отметил, что дома членов семьи мужчины в селе Исмаил, находятся под контролем правоохранительных органов. Позже в соцсетях опубликовали видео, на котором семья мужчины готовится к переезду. «Когда пришла в их дом вчера [8 декабря] они оказывается собирали свои вещи и грузили в машины. Там были член суда аксакалов, глава села и сотрудник милиции» — написала пользовательница Лунара Бекиева. Что произошло? 5 декабря в Сокулукское РОВД обратился с заявлением отец 16-летней пострадавшей. В заявлении говорится, что рано утром его дочь вышла на работу и села в попутку, водитель которой обещал подвезти девушку. Но по дороге он, применив силу, изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Изнасилование» и начали досудебное производство, вскоре задержали подозреваемого. Задержанным оказался житель села Исмаил 1990 года рождения, он был водворен в ИВС. В тот же день у здания ОВД Сокулукского района собрались около 50 человек и устроили митинг, требуя наказать мужчину. 7 декабря в селе Исмаил прошел суд аксакалов. На заседании присутствовали родственники пострадавшей, аким района Курбанбек Айтибаев, представители местных властей, имам, депутаты местного кенеша и жители села. На собрании обсуждалось требование о выселении из села семьи подозреваемого. Жители села на собрании рассказали, что мужчину подозревают в изнасиловании уже не впервый раз. В результате суд аксакалов дал трехдневный срок для переезда семье подозреваемого. Сам подозреваемый в изнасиловании сейчас находится под стражей. По словам пресс-секретаря УВД Чуйской области Назиры Имангазиевой, там он пробудет два месяца, а окончательное решение будет принято по результатам соответствующих проверок. «Назначены все соответствующие экспертизы. Сейчас мы не можем дать какую-либо информацию, так как идет проверка того, что подозреваемый и ранее совершал преступление», — объяснила она.

