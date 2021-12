Самый коррумпированный орган по данным Нацстаткома — таможенная служба — провела флешмоб «Мы против коррупции». Об этом сообщает Государственная Таможенная служба (ГТС). В ведомстве отметили, что праздничный флешмоб был проведен 9 декабря в честь Международного дня борьбы с коррупцией. «В рамках мероприятия в Центральном аппарате ГТС, а также в таможенных органах развешаны баннеры с лозунгом “Мы против коррупции”, “Стоп коррупция”, также проведена тематическая фотосессия среди личного состава ГТС», — сообщили в пресс-службе ведомства. Коррупция в таможне По данным Нацстаткома, граждане посчитали, что Государственная таможня наиболее коррумпированный орган за второе полугодие 2020 года. *Примечание: коррупцию в госорганах оценивали от –100 до +100 баллов. Согласно опубликованным данным, уровень коррупции в таможне оценивают на -16 показателей. По опросу за первое полугодие 2020 года, таможня также получила самый низкий рейтинг. Тогда кыргызстанцы оценили коррумпированность ведомства на -15,4 балла. Таможенная служба не раз была замешана в коррупционных скандалах, один из них связан с бывшим замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, который упоминается в расследовании OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути». В расследовании рассказывается о связях Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан. Информатор журналистов — убитый в ноябре Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть более 700 миллионов долларов Абдукадыру и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу. Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан Тургунова стала инвестором строительного проекта в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр. Кто такой Матраимов? Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана. Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского». 11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью. 18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о легализации преступных доходов. Тогда его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Но теперь это дело прекращено.

