Пресс-служба «Востокэлектро» 10 декабря сообщила, что в компании решили уволить начальника Чолпон-Атинской Районной электросети (РЭС) — ранее в его доме нашли майнинг-ферму.

Кроме этого, «Востокэлектро» установила сумму ущерба, которую нанес уволенный. По подсчетам компании, сумма ущерба из-за подключения майнинг-фермы в обход счетчика, составила 1 млн 17 тысяч сомов.

«”Востокэлектро” проводит разъяснительные работы среди сотрудников компании, чтобы в дальнейшем исключить подобные нарушения», — добавили в компании.

Майнинг ферма. Фото: ГКНБ

Сотрудники ГКНБ нашли в доме начальника Чолпон-Атинского РЭС майнинг-ферму 7 декабря. По данным ГКНБ, начальник РЭС подключил ферму у себя дома в обход электросчетчика из-за чего происходили хищения электроэнергии.

«Работая в энергосистеме, начальник РЭС, несмотря на вызванный циклом маловодья энергетического кризиса в стране, используя свое должностное положение занимался хищением электроэнергии, тем самым нанося ущерб энергетической безопасности Кыргызстана», — сообщили тогда в ГКНБ.

ГКНБ уже давно борется с майнинг-фермами. В июле 2021 года они заявили, что фермы по добыче криптовалюты потребляют большой объем электроэнергии. И с их увеличением растет потребление электроэнергии, «что стало одной из причин, которая привела к энергетическому кризису в стране».

Тогда в ведомстве сообщили, что в апреле 2019 года «Национальная энергетическая холдинговая компания» выпустила приказ, которым ввела временный запрет на выдачу техусловий для майнинга.

«Несмотря на это, майнинг-фермы продолжают подпольно осуществлять свою деятельность, когда как идет нехватка электроэнергии целому населению страны», — добавили в ГКНБ.