Юристка Евгения Крапивина рассказала журналистам «Клоопа», что из-за нового Уголовного кодекса, вступившего в силу 1 декабря 2021 года, старые дела декриминализуются. По ее словам Крапивиной, судья не может принять другого решения и «соответственно, несколько тысяч дел будут просто прекращены». В пример она привела историю, произошедшую в июле 2021 года в Бишкеке. Тогда в супермаркете «Глобус» девушку по имени Элина по лицу ударил мужчина. В суде обидчика признали виновным, и, согласно Кодексу о проступках оштрафовали на 30 тысяч сомов. Но в декабре 2021 года вступил в силу новый Уголовный кодекс, а Кодекс о проступках утратил силу. В итоге мужчина обжаловал приговор и был оправдан, а дело Элины закрыли. История Элины — не единственная: юристы говорят о том, что сейчас таких историй сотни. «Столько месяцев сражались за то, чтобы привлечь его к ответственности. И городской суд, он не может выйти за рамки закона, там написано: Прекратить в связи с декриминализацией. До уголовного не дотягивает, но это уже и не правонарушение», — рассказала Крапивина. Она отметила, что в судах из-за новых кодексов массово закрываются дела. Юристка добавила, что пострадавшим такие судебные решения даются тяжело. Элина, чье дело прекратили, также не понимает, как реагировать на эту ситуацию. Она считает, что это толкает женщин на умалчивание о насилии в отношении них. «Никто тебя не поддержит, тут даже закон меняется в сторону насильника. Закон ухудшается, жизнь женщин в стране становиться все более небезопасной», — сказала Элина. Новые кодексы Замечания к новым Уголовному, Уголовно-процессуальному кодексу, а также к Кодексу о правонарушениях правозащитники и юристы озвучивают уже не в первый раз. Инициатором обновления кодексов в апреле 2021 года стал генпрокурор Курманкул Зулушев. Тогда Зулушев говорил, что депутаты провели несколько заседаний, где обсуждали проблемы кодексов и пришли к выводу, что их нужно полностью изменить. И вернуться к тем кодексам, которые использовались до 2019 года. После этого были созданы группы, которые занимались изменениями и даже проведен круглый стол в одном из столичных отелей, который назвали «общественными слушаниями». Юристы и правозащитники на этом мероприятии и затем неоднократно критиковали новые проекты кодексов, отмечая, что они писались за закрытыми дверями и во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и шестому созыву парламента с требованием отложить реформу кодексов. Однако власти не прислушались к рекомендациям гражданского общества и полностью изменили кодексы. Читать по теме: «Нуждаются в серьезной доработке». Юристы просят Жапарова отложить реформу уголовных кодексов из-за рисков

