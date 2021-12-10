Минздрав 10 декабря сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончались два пациента с ранее выявленным коронавирусом.
За все время пандемии минздрав зарегистрировал 2 766 смертей из-за COVID-19.
За сутки также зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом:
- Бишкек — 25;
- Чуйская область — 15;
- Ошская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Баткенская область — 4.
Всего за время пандемии в стране выявили 183 863 случаев заражения COVID-19. Кроме этого за прошедшие сутки, по данным минздрава, из больниц и стационаров выписали 54 пациента переболевших коронавирусом.
За все время из больниц с выздоровлением выписали 178 905 пациентов.
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