Минздрав 10 декабря сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончались два пациента с ранее выявленным коронавирусом.

За все время пандемии минздрав зарегистрировал 2 766 смертей из-за COVID-19.

За сутки также зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом:

  • Бишкек — 25;
  • Чуйская область — 15;
  • Ошская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 3;
  • Джалал-Абадская область — 4;
  • Баткенская область — 4.

Всего за время пандемии в стране выявили 183 863 случаев заражения COVID-19. Кроме этого за прошедшие сутки, по данным минздрава, из больниц и стационаров выписали 54 пациента переболевших коронавирусом.

За все время из больниц с выздоровлением выписали 178 905 пациентов.

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