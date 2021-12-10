Минздрав 10 декабря сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончались два пациента с ранее выявленным коронавирусом.

За все время пандемии минздрав зарегистрировал 2 766 смертей из-за COVID-19.

За сутки также зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом:

Бишкек — 25;

Чуйская область — 15;

Ошская область — 2;

Иссык-Кульская область — 3;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 4.

Всего за время пандемии в стране выявили 183 863 случаев заражения COVID-19. Кроме этого за прошедшие сутки, по данным минздрава, из больниц и стационаров выписали 54 пациента переболевших коронавирусом.

За все время из больниц с выздоровлением выписали 178 905 пациентов.