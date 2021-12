Президент Садыр Жапаров назначил бывшего и.о. мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова главой Нацстаткома. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Соответствующий указ подписал президент. Ранее председателем Нацстаткома был Самат Насирдинов, который другим указом главы государства освобожден от занимаемой должности. Кто такой Бактыбек Кудайбергенов? Бактыбек Кудайбергенов С 2012 по 2015 год он был акимом Ысык-Атинского района Иссык-Кульской области. А с середины 2015 по 2017 годы был полномочным представителем правительства в Чуйской области. В 2019 году чиновник был замешан в скандале связанным с земельным участком в Бишкеке. Прокуратура тогда сообщала, что он его супруга «самовольно возвела дом без разрешительных документов». Позже мэрия Бишкека подала иск в суд на семью бывшего губернатора, чтобы обязать их снести дом. По данным Кaktus.media, дом Кудайбергенов построил на участке своего соседа Марата Акматалиева, тем самым захватив часть его участка. Кудайбергенов в 2020 году числился в списке партии «Кыргызстан», которая участвовала в парламентских выборах. От этой же партии баллотировался Эрмек Нургазиев*. *В феврале Нургазиев был назначен и.о. мэра Бишкека, но пробыл на этой должности всего день. Уже после его назначения, выяснилось, что он замешан в имущественном споре и обвиняется в рукоприкладстве. Тогда Садыр Жапаров написал на своей странице в инстаграме, что назначение политиков, замешанных в коррупции, на пост мэра Бишкека является «невозможным». И Нургазиева сняли с должности. В феврале 2021 года Кудайбергенова назначили на должность и.о. мэра Бишкека. Кудайбергенов пробыл на должности и.о. градоначальника Бишкека почти полгода. Его тогда назначили Нургазиева, который пробыл на этой должности всего сутки. В августе того же года Бактыбека Кудайбергенова назначили управляющим делами президента.

