В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности опровергли информацию о том, что мужчина, задержанный за изнасилование, является внештатным сотрудником спецслужбы. «Задержанный за противоправное деяние гражданин Кыргызстана К.Б., 2000 года рождения, не имеет никакого отношения к специальной службе во всех ее проявлениях», — сказали в комитете. ГКНБ сделал такое заявление в связи с опубликованной в соцсетях информацией «О насильственных действиях сексуального характера, совершенных 23 ноября, якобы со стороны внештатного сотрудника ГКНБ». Ведомство призвало кыргызстанцев не прикрываться принадлежностью к ГКНБ для достижения корыстных целей и напомнило, что за такие действия предусмотрена ответственность. Что произошло? 11 декабря бишкекчанка в соцсетях сообщила, что 23 ноября её избил и изнасиловал мужчина. Через три дня подозреваемого задержали. Им оказался К.Б. 2000 года рождения. Суд водворил его в СИЗО-1. Родители пострадавшей рассказали, что родители и родственники подозреваемого нашли их дом и пришли к ним. «Мы сказали, что их сын должен понести наказание по закону. А они говорят, у них есть во всех правоохранительных органах родственники. Мы боимся, что экспертизу тоже могли подделать и все происходит не без их ведома», — сообщила мама девушки. Пострадавшая отметила, что родственники того мужчины также расспрашивали о ней в университете, где она учится. «Во время допросов он признался, что был половой контакт, но по обоюдному согласию, чего не может быть, потому что он связал руки моей дочери. Когда они познакомились, он представился Адылом, потом угрожал ей, что он внештатный сотрудник ГКНБ и ему все позволено», — рассказал отец девушки изданию Kaktus.Media. Читать еще: Мужчина после изнасилования угрожает девушке связями в ГКНБ, а его родственники пришли в ее университет

