В десятках итоговых протоколов по всей стране пропали сотни голосов, отданных за партии. Это показал глубокий анализ протоколов, который проводит «Клооп». Объясняем на пальцах, как по протоколу понять, что цифры в нем не сходятся. Вчера ЦИК объявила о пересчете голосов во всех избирательных округах страны. И даже милостиво пригласил на него журналистов. На первый взгляд, решение верное, ведь с момента «ошибки в формуле» на сайте Центризбиркома, объявленным итогам выборов не доверяет, пожалуй, ни один человек в стране. Однако проблема в том, что независимых наблюдателей на пересчет не пригласили, а сам процесс будет идти одновременно во всех округах, так что проследить за ним физически невозможно. Но главное — результаты пересчета голосов будут вписаны в те же бумажные протоколы, которые, как мы знаем, легко переписать. Да и в переписанных начисто документах нередко теряются десятки, а то и сотни голосов избирателей. Сейчас мы на пальцах покажем где и как. Как понять, что цифры в протокол вписаны с потолка? Для проверки подлинности информации, внесенной в протокол, в нем есть не только ячейки, где отмечено, сколько голосов избиратели отдали той или иной партии, но и проверочные ячейки, по которым считаются так называемые контрольные суммы. Например: Или еще: Или вот: Это лишь три самые простые контрольные суммы, на деле их больше. Все они кажутся очень логичными и легко считаются. Но для наших избирательных комиссий миссия по правильному заполнению протоколов оказалась невыполнимой. При глубоком анализе итоговых протоколов «Клооп» нашел десятки участков, где не сошлась одна или несколько итоговых сумм. Позже мы выложим полную базу этих участков. А пока поговорим о самой важной проблеме — пропавших голосах. Бюллетени выдали, а голосов нет Участок №1003 Первомайского избирательного округа. Судя по протоколу за одну из партий здесь проголосовало 432 человека, еще 16 отметили в бюллетене графу «против всех» (ячейки с 1 по 22 в верхней части протокола). А число бюллетеней, признанных действительными, на этом участке (графа 7 в нижней части протокола) — 477 . Куда исчезли 29 голосов? Интересно, что остальные контрольные суммы на этом участке верны: и число недействительных бюллетеней указано верно, и число погашенных. А вот с голосами вышла неувязка. Участок № 1044 того же Первомайского округа. Здесь число голосов в ячейках партий и «против всех» равно 745 (ячейки с 1 по 22), а действительных бюллетеней — 859 (графа 7). Куда исчезли больше сотни голосов? Интересно, что и число выданных избирателям плюс погашенных бюллетеней на этом участке — на сотню меньше, чем число полученных комиссией перед выборами. Куда исчезли сто бланков? Примечательно, что нужные цифры написаны на протоколе справа карандашом. Но вот вопрос: откуда они взялись, если все бланки бюллетеней члены комиссии должны были пересчитать вручную и громко огласить коллегами и наблюдателям полученные цифры, а затем занести их в протокол? Не иначе, кто-то сверху нашептал… Участок 2195 Ноокенского избирательного округа. Здесь число голосов партий и ячейки «против всех» (графы с 1 по 22) — 852, а действительных бюллетеней (графа 7) — 872. Где 20 голосов? На участке 2225 Токтогульского округа обратная ситуация: число действительных бюллетеней здесь оказалось меньше, чем число голосов в ячейках партий и против всех: 790 против 880 соответственно. На участке 2241 того же Токтогульского округа число голосов за партии и против всех (графы с 1 по 22) — 481, а действительных бюллетеней (графа 7) — 549. Потеряно 68 голосов. Похоже, ошибка вкралась в число действительных бюллетеней, ведь суммы действительных и недействительных бланков (графы 6, 7 и 8) больше, чем число выданных избирателям (графа 5). Хорошо, но как тогда быть с тем, что число выданных (графа 5) и число погашенных (графа 4) — меньше, чем число полученных комиссией перед выборами бюллетеней. Похоже, часть бланков на этом участке просто потеряли. Где гарантия, что это были пустые бланки? Такая же путаница с бюллетенями на участке 3212 Жети-Өгүзского избирательного округа. Здесь число выданных избирателям бланков (графа 5) на единицу больше, чем сумма действительных и недействительных (графы 6, 7 и 8). Но это не объясняет, почему число голосов, отданных за партию и против всех (графы с 1 по 22) равно 526, а выданных бюллетеней (графа 5) — 606. Ровно 80 голосов попросту исчезли. Пока рекордсменом наших исследований стал участок №5050 Куршабского избирательного округа. Там пропало сразу 400 голосов. Число голосов за партии и против всех — 587, а действительных бюллетеней — 987. Грехи так легко удалить Таких протоколов — десятки. Где-то отличие в один или три голоса, но попадаются ситуации, когда в ячейках партий пропадают десятки голосов. При этом остальные графы заполнены будто бы верно или с незначительными ошибками. В день голосования наши наблюдатели массово сообщали, что комиссии отказываются от ручного подсчета голосов или подходят к нему халатно — бюллетени сваливают в кучу, считают в спешке и не оглашают результат. Некоторые наблюдатели передавали нам, что вместо данных ручного подсчета в протоколы вносятся цифры с чеков АСУ, что строго запрещено, ведь протоколы — это основное подтверждение результатов выборов, в основе которых ручной подсчет каждого голоса. Теперь все эти сообщения получили свое подтверждение на бумаге. В протоколах — каша, и, похоже, никто не собирается за это отвечать. Мы уже писали, что ЦИК практикует повторную публикацию протоколов на официальном портале открытых данных: на одних и тех же участках выкладывается сначала один протокол, потом второй, а первый — удаляется. Но мы скрейпим все данные с сайта ЦИК в реальном времени, и теперь у нас есть несколько разных протоколов для одних и тех же участков. Какому из них верить? Похоже сейчас ЦИК решила подчистить все огрехи в протоколах и объявил ручной пересчет голосов. Но где гарантия, что голоса, пересчитанные подальше от глаз наблюдателей, на этот раз будут верны?

