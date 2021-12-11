В Кыргызстане 10 декабря прошло празднование 100-летия кыргызского футбола. В этот день в Бишкеке Кыргызский футбольный союз определил лучших футбольных игроков и тренеров этого года на церемонии KFU Football Awards.

На награждении также присутствовали ветераны футбола и бывшие президенты федерации футбола.

Так, лучшим игроком страны был признан 22-летний спортсмен Алимардон Шукуров. Он выступал в юношеской сборной Кыргызстана с 2013 года. В 18 лет он дебютировал в национальной сборной.

Награждение Алимардона Шукурова. Фото: Пресс-служба Кыргызского футбольного союза

На чемпионат мира в 2019 году в матче со сборной Мьянмы Шукуров забил два гола и стал самым молодым автором дубля в истории сборной Киргизии. Матч в итоге завершился поражением Мьянмы с разгромным счётом 7:0.

В 2021 году Шукуров подписал контракт с белорусским клубом «Неман». До этого он играл в составе турецкого «Болуспора».

Также на церемонии был определен лучший игрок профессиональной лиги. Им стал Мирбек Ахматалиев. А лучшей футболисткой страны стала Айтурган Аскарова.

Айтурган Аскарова. Мирбек Ахматалиев.