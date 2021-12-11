В Кыргызстане 10 декабря прошло празднование 100-летия кыргызского футбола. В этот день в Бишкеке Кыргызский футбольный союз определил лучших футбольных игроков и тренеров этого года на церемонии KFU Football Awards.
На награждении также присутствовали ветераны футбола и бывшие президенты федерации футбола.
Так, лучшим игроком страны был признан 22-летний спортсмен Алимардон Шукуров. Он выступал в юношеской сборной Кыргызстана с 2013 года. В 18 лет он дебютировал в национальной сборной.
На чемпионат мира в 2019 году в матче со сборной Мьянмы Шукуров забил два гола и стал самым молодым автором дубля в истории сборной Киргизии. Матч в итоге завершился поражением Мьянмы с разгромным счётом 7:0.
В 2021 году Шукуров подписал контракт с белорусским клубом «Неман». До этого он играл в составе турецкого «Болуспора».
Также на церемонии был определен лучший игрок профессиональной лиги. Им стал Мирбек Ахматалиев. А лучшей футболисткой страны стала Айтурган Аскарова.
- лучший игрок по футзалу — Шохрух Махмадаминов;
- лучшая спортивная организация — Ассоциация футбола Баткенской области;
- лучший тренер по футболу — Александр Крестинин;
- лучший тренер по футзалу — Учкунбек Абдыжапар уулу;
- лучший судья по футболу — Денис Шалаев;
- лучший судья по футзалу — Нурдин Букуев.