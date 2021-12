Бишкекчанка в соцсетях сообщила, что 23 ноября её избил и изнасиловал мужчина. По её словам, на следующий день она пришла в милицию, собрав все вещи, в которых она была в тот день. Она отдала все необходимое для судмедэкспертизы и биологической экспертизы. Мужчину нашли и задержали. Провели очную ставку, где он признался, что был половой акт. Однако, по словам девушки, сотрудники милиции кричали на неё и давили. «Во время допроса на меня оказывали давление сотрудники милиции, были реплики, мол, “зачем ты села в машину”, “проводи очную ставку, ничего у тебя не болит”. Меня трясло, судороги, тошнота, все время слезы, из-за которых на меня кричали те же сотрудники: “Хватит реветь, твоим слезам никто не верит”. В итоге, когда сидела напротив насильника, у меня начались судороги, и я упала в обморок, вызвали скорую и родителей», — рассказала пострадавшая. Что сказали в милиции? В пресс-службе ГУВД Бишкека подтвердили, что начато досудебное производство по статье «Изнасилование». Факт зарегистрирован в УВД Первомайского района. Подозреваемого задержали 26 ноября. Им оказался К.Б. 2000 года рождения. Суд водворил его в СИЗО-1. Подозреваемый в изнасиловании. Фото: ГУВД Бишкека «Назначены необходимые экспертизы, которые поручены экспертам РЦСМЭ. Расследование продолжается», — сказали в пресс-службе. Что говорят родители пострадавшей? «Во время допросов он признался, что был половой контакт, но по обоюдному согласию, чего не может быть, потому что он связал руки моей дочери. Когда они познакомились, он представился Адылом, потом угрожал ей, что он внештатный сотрудник ГКНБ и ему все позволено», — рассказал отец девушки изданию Kaktus.Media. Следы побоев. Фото: Мать девушки отметила, что экспертиза «ничего не показывает, хотя парень сам признался, что половой контакт был». По её словам, родители и родственники подозреваемого нашли их дом и пришли к ним. «Мы сказали, что их сын должен понести наказание по закону. А они говорят, у них есть во всех правоохранительных органах родственники. Мы боимся, что экспертизу тоже могли подделать и все происходит не без их ведома», — сообщила мама девушки. Пострадавшая отметила, что родственники того мужчины также расспрашивали о ней в университете, где она учится. Родители требуют, чтобы преступника наказали по закону. В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности «Клоопу» ответили, что они уточнят связь этого мужчины со спецслужбой.

