Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что по делу о похищении турецкого бизнесмена С.Д. задержаны сотрудники МВД, кыргызстанцы и иностранцы. Они вымогали у предпринимателя $3 млн. Расследование ГКНБ провел совместно со службой внутренних расследований МВД. В ходе следствия они выяснили, что организатором похищения является друг и бизнес-партнёр турецкого предпринимателя А.Б. Он «нашел исполнителей и провел подготовительную работу». По данным спецслужбы, С.Д. прибыл в Кыргызстан 1 декабря. В аэропорту «Манас» под предлогом проверки документов его задержали и доставили в отделение милиции аэропорта. Наручники. Иллюстративное фото. «Далее, под угрозой пистолета у него отняли все ценности — деньги, часы, телефон, ноутбук — и с мешком на голове вывезли в частный дом, где продержали пять дней», — рассказали в пресс-службе комитета. Позже похитители инсценировали переговоры с участием А.Б. Так, они снизили выкуп до $400 тысяч. Оставили в качестве «заложника» А.Б., отпустив турецкого бизнесмена. По данным спецслужбы, подозреваемые Х.А.Д., А.Б., Ж.Б. и начальник отдела ГУВД Чуйской области на воздушном транспорте по обслуживанию аэропорта «Манас» П.Т. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Читать еще: Среди подозреваемых в убийстве и похищении бизнесмена два бывших милиционера Похищение и убийство бизнесмена Хуфура Абдурахемана. Подозреваемых приговорили к 16 годам лишения свободы

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!