В милицию Токмока 10 декабря за помощью обратились две девушки. Одна из них — подросток — сообщила о попытке изнасилования в местном ломбарде и хотела написать заявление. С ней была девушка постарше, которая поддержала ее в стремлении обратиться в правоохранительные органы. «Ко мне обратилась девушка 15 лет и рассказала, что примерно две недели назад ее пытались изнасиловать, когда она хотела забрать свой телефон в ломбарде. На следующий день мы решили пойти за помощью к сотрудникам РОВД, хотели написать заявление. Но они начали спрашивать, где ее родители и обвинять меня в ложных показаниях», — рассказала нам девушка постарше. По ее словам, девочка боялась рассказать о нападении родителям и потому пошла в милицию с ней. С пострадавшей она была давно знакома, вот и решила помочь. Девушка говорит, что заявление у пострадавшей принимать не стали, а ее пытались обвинить в лжесвидетельстве. Следователь был агрессивен, дергал ее за руки, вытащил в другой кабинет, требовал ее не отпускать. «Один сотрудник начал кричать на меня, обзывать нецензурными словами, начал тянуть за вещи и руку в другой кабинет на другой этаж. В этом кабинете он начал поднимать на меня руки, кричать и бить», — рассказала она. Она говорит, что в кабинете сидели еще четыре милиционера, которые игнорировали его поведение. Она не знает его должности или имени, помнит, что его зовут то ли Мирланом, то ли Нурланом — но говорит, что узнает его, если увидит. По ее словам, от него пахло алкоголем. Когда она сказала ему об этом и отметила, что он не может работать в таком состоянии, он сослался на антисептик. Девушка говорит, что предложила сдать ему анализы в наркологии, но он не был согласен. «После этого разговора он затащил меня вообще в другой кабинет и сказал своим сотрудникам, чтобы они меня никуда не отпускали и закрыли дверь. Я успела сделать видеозвонок сестре и пока мы с сестрой были на связи, она снимала, а я рассказывала, что меня не отпускают», — рассказала девушка. Она прислала видео «Клоопу». Когда сестра девушки сказала, что снимает милиционеров на видео, жительницу Токмока отпустили. На коротком видео видно, что сестра девушки требует ее выпустить, а сотрудник милиции говорит, что ему запретили. Выйдя из отделения девушка написала заявление на сотрудников милиции в прокуратуру. Ей обещали проинформировать о деле. «После всех этих дел я уже боюсь обращаться к сотрудникам Токмока. Мы думали, что они нам помогут, но они сделали еще хуже», — говорит девушка. «Клооп» пытался дозвониться в правоохранительные органы, чтобы получить их позицию. Телефон РОВД Токмока отсылает на голосовую почту, тем не менее, нам удалось дозвониться до ГУВД Чуйской области. Там сказали, что проверят полученную информацию — а после сообщат, к чему привела проверка и какими будут дальнейшие действия «Я направлю запросы в соответствующие органы, после получения от них информации мы предоставим вам информацию в полном объеме. Данный факт будет проверяться сотрудниками милиции», — сказали нам в ГУВД.

