Бывший зампред Гостаможенной службы, осужденный за коррупцию, Нурлан Ражабалиев одержал победу в парламентских выборах по Баткенскому избирательному округу. Нурлан Ражабалиев. Но его оппоненты с этим не согласны. Они заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы. По предварительным данным ЦИК, кандидат Нурлан Ражабалиев получил 6 556 голосов. Следом за ним — Чынтемир Аширалиев, набравший 6 310 голосов избирателей. Всего в Баткенском округе свою кандидатуру выдвинули 10 кандидатов. Что не так с итогами выборов? Аширалиев не признал итоги выборов, отметив, что по предварительным итогам с АСУ и после ручного подсчета он опережал Ражабалиева. Чынтемир Аширалиев. «Вечером 28 ноября закрылись избирательные участки и начался подсчет. Примерно в 20:20 я опережал Нурлана Ражабалиева на 1500-2000 голосов. Потом не стал работать сайт ЦИК, а урны перестали выдавать электронные чеки. Ражабалиев шел на втором месте с 1888 голосами, потом стало показывать, что у него 6500 голосов. После этого у меня и избирателей появились сомнения. Мы стали ждать результаты ручного подсчета. Потому что юридическую силу имеет ручной подсчет», — рассказал Аширалиев радио «Азаттык». По его словам, на следующий день опубликовали результаты ручного подсчета голосов. Тогда у Ражабалиева стало 6 106 голосов. Но у Аширалиева все равно было больше голосов — 6 262. «Представитель ЦИК в Баткене 29 ноября сообщил, что по предварительным итогам ручного подсчета я одержал победу», — сообщил Аширалиев. Однако ночью того дня в ЦИКе снова поменялись цифры и Ражабалиев стал первым. По данным сторонников Аширалиева, первые итоги ручного подсчета на сайте ЦИК показывали, что всего проголосовали 34 006 избирателей, но сейчас их стало больше — 35 462. При этом и в первый, и во второй раз было указано, что подсчитаны все голоса. Фото: Фейсбук Чынтемира Аширалиева. С итогами выборов в Баткене не согласен не только Чынтемир Аширалиев, но и другие кандидаты: Номанжан Аркабаев, Асылбек Мадалиев и Бегали Толомушов. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и в ЦИК, заявив, что в Баткене провели нечестные выборы. Что говорит Ражабалиев? Однако сам Ражабалиев считает, что «таких прозрачных выборов еще не было». «Не было возможности вмешаться в их итоги. Аширалиевы увидели только тот момент, когда показали меньшее количество избирателей. Поэтому появились недопонимания. Подождем официальных итогов выборов. Зачем что-то говорить преждевременно?» — сказал бывший зампред таможни. Родственные связи Ражабалиева с ЦИК По данным радио «Азаттык», официальный представитель ЦИК в Баткене Алишер Жолдошев приходится дядей Ражабалиеву по материнской линии. Соперники Нурлана Ражабалиева считают, что родственник мог помочь ему выиграть выборы. Алишер Жолдошев признался, что бывший таможенник его племянник. «Выборы прошли прозрачно. Итоги ручного подсчета совпали с АСУ. Не знаю насчет победы Чынтемира Аширалиева после ручного подсчета. Я дядя Нурлана Ражабалиева. Я мог лишь проголосовать за него. Больше другой помощи ему оказать не могу. Я старался относиться одинаково ко всем кандидатам», — заявил Жолдошев. Кто такой Ражабалиев? Нурлан Ражабалиев был признан виновным в коррупции на таможне в феврале 2021 года. Первомайский райсуд приговорил его к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Тогда же в суде сообщили, что он выплатил ущерб в размере 12 млн сомов. Ражабалиев проходил по делу экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова вместе с другим таможенником Абдыбахабом Боронбаевым, который также был признан виновным в коррупции и оштрафован на такую же сумму. Он также возместил ущерб государству в 8 млн сомов. Матраимов дал показания против Ражабалиева и Боронбаева, когда заключил сделку со следствием. Ражабалиев был начальником Юго-Западной таможни, а Боронбаев — Северо-Восточной. В суде они отмечали, что также как и Матраимов пошли на сотрудничество со следствием по делу о коррупции на таможне. Ранее аналогичный штраф получил и сам Матраимов. Он признался в коррупции, его оштрафовали на 260 тысяч сомов. До этого он возместил ущерб государству в размере 2 млрд сомов и суд снял арест с его имущества. Читать еще: Самый громкий коррупционный скандал Кыргызстана закончился штрафом в 3 тысячи долларов. Что важно знать о деле Райыма Матраимова?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!