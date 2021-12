В Бишкеке мужчина ударил ножом свою жену четыре раза. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района. По данным милиции, инцидент произошел 8 декабря примерно в 6:30 утра. Гражданин Ж.Э. пришел на работу к своей супруге в городскую клиническую больницу №1 и «на почве ревности» ударил её ножом в область бедра. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом «колото резаное ранение поясничной области слева и левого бедра на задней поверхности». В милиции же возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». «Назначены экспертизы, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям гражданина Ж.Э.», — заявили в УВД. Также, по данным правоохранителей, пострадавшая О.З. 9 декабря обратилась с заявлением в милицию, но на следующий день написала встречное заявление, попросила прекратить рассматривать ранее поданное заявление в отношении гражданина Ж.Э. Ранее мать пострадавшей обратилась к адвокату Шердору Абдукапарову. А он рассказал об этом инциденте информагентству 24.kg. Пострадавшая. Фото: Шердор Абдукапаров По его словам, мать О.З. рассказала ему, что её дочь боится своего мужа. «Моя дочь подверглась семейному насилию, ее систематически избивал муж. В последний раз он напал на нее, когда она была на работе в больнице: подошел сзади и нанес четыре ножевых ранения в область почек и одно — в ногу. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемого забрали в УВД Ленинского района столицы, но отпустили в этот же день, потому что у него влиятельные связи. Мою дочь запугали, она его боится», — сообщила она адвокату. Абдукапаров отметил, что в милиции не нашли оснований для задержания мужчины. Читать еще: «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане На виду у всех. Как женщины в Кыргызстане подвергаются насилию в семье и почему виновных сложно наказать

