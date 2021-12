Кыргызским спортсменам за участие в Олимпийских играх будут выплачивать ежемесячную стипендию в размере $1500. По данным радио «Азаттык», об этом сообщили 10 декабря на заседании Генассамблеи Национального олимпийского комитета Кыргызстана. Отмечается, что стипендии будут выплачиваться с момента получения лицензии и до начала Олимпийских игр. Зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине. Лицензию на участие в ней получил только лыжник Максим Гордеев, который стал обладателем квоты в слаломе «Альпийские лыжи». Максим Гордеев. Фото: Пресс-служба Госагентства по делам молодежи и спорта Согласно данным минюста, призерам Олимпийских игр в Кыргызстане выплачивается пожизненная стипендия. Она составляет от 20 до 30 тысяч сомов. Также за призовые места в Олимпийских, Паралимпийских играх спортсмены могут получать стипендию от 10 до 75 тысяч сомов в течение одного года. Кроме этого, обладатели медалей получают единоразовое вознаграждение. На летней Олимпиаде 2020 года оно составило от 5 до 10 млн сомов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!