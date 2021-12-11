Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 768 смертей из-за коронавирусной инфекции.
Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 68 человек.
- Бишкек — 29;
- Ош — 1;
- Иссык-Кульская область — 6;
- Джалал-Абадская область — 6;
- Ошская область — 6;
- Чуйская область — 15;
- Баткенская область — 3;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 931 случай заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 11 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 347 пациентов. Еще 371 человек находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 57 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 962 человека.
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