Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 768 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 68 человек.

Бишкек — 29;

Ош — 1;

Иссык-Кульская область — 6;

Джалал-Абадская область — 6;

Ошская область — 6;

Чуйская область — 15;

Баткенская область — 3;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 931 случай заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 11 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 347 пациентов. Еще 371 человек находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 57 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 962 человека.