В детстве нас моют родители, а во взрослой жизни мы моемся, как нас научили. Но никто не говорит, как правильно это делать и зачем нужно часто менять трусы или мыть свои половые органы. Хотя это очень важно, если вы хотите избежать ненужных вам болезней.
В нашем четвертом выпуске кыргызоязычного видеоподкаста «Секс Талкуу» мы говорим о личной гигиене.
Если у вас есть свои истории или вопросы, можете написать анонимно, перейдя по ссылке: https://forms.gle/8SxZWsAEQSRbUac29
О чем рассказывают в этом видео? О гигиене половых органов и стереотипах, которые мешают соблюдать гигиену правильно. Например, что не имея должного полового воспитания девочки боялись промывать половые губы и даже касаться их, потому что боялись потерять девственность.
О том, что половые органы нужно мыть регулярно, а не один раз в неделю. Отсутсвие гигиены может стать причиной фимоза у мужчин. А если не мыть головку члена, она накапливает грязь. А при наличии волос в промежности — мыться нужно еще тщательнее.
Рассказываем об эпиляции, жировиках, том, какое белье лучше носить и как мыть половые органы. О том, почему не стоит мыться хозяйственным мылом, о гигиене во время «розовом налоге» — рink tax.
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