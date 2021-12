Кыргызский футбольный союз признал Александра Крестинина лучшим тренером по футболу в Кыргызстане. Церемония награждения KFU Football Awards прошла 10 декабря в Бишкеке. Александр Крестинин. Торжественное мероприятие состоялось в честь 100-летия кыргызского футбола. Его посетил президент Садыр Жапаров. Жапарову вручили альбом с архивными фотографиями об истории кыргызского футбола. Фото: KFU Глава государства считает, что распространение футбола от школ до университетов позволит сделать Кыргызстан сильной страной со здоровой нацией. Выступая с речью, он призвал приложить все усилия для решения проблем спортивной отрасли страны. Кто такой Крестинин? Александр Крестинин — главный тренер сборной Кыргызстана по футболу с 2014 года. До этого он два года, с 2010 по 2012 был тренером футбольного клуба «Нефтчи» из Кара-Балты. В первом же сезоне под руководством Крестинина клуб стал чемпионом Высшей лиги. Александр Крестинин. Фото: Денис Смирнов/ «Бишкекчанка» В 2017 году он возглавил столичный клуб «Дордой», с которым четыре раза подряд становился чемпионом страны. 1 ноября этого года стало известно, что тренер покидает «Дордой». В самом клубе сообщили, что «удовлетворили просьбу Александра Крестинина об освобождении с занимаемой должности». При этом Крестинин остаётся главным тренером сборной Кыргызстана. Самым успешным годом под его руководством стал 2019, когда сборная страны дошла до 1/8 финала Кубка Азии — самого престижного турнира среди азиатских сборных. В том же 2019 году с Крестининым подписали новый 4-х летний контракт. Он рассчитан до конца 2022 года. Однако он считает, что кыргызский футбол не развивается. Он отметил, что в футболе такие же проблемы, что были и до этого: тренерское образование, инфраструктура и материально-техническая база (зарплаты тренеров, условия в которых дети тренируются). «Ничего не сделано, не построено и никаких сдвигов нет. Кардинальных [изменений] нет. Да, федерация [футбола] курсы проводит, обучает тренеров, но когда эти тренеры вырастут?», — сказал Крестинин радио «Азаттык».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!