Супруга вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, погибшего в ДТП, Нора Суюналиева сняла короткий фильм, посвященный дорожной безопасности. Она открыла фонд Pro Lex имени своего мужа, который занимается антикоррупционной борьбой и улучшением дорожной безопасности. Фильм «Дорога для жизни или смерти?» анонсировал этот фонд. Видео: Фонд Pro Lex «Дорожные происшествия являются самой опасной угрозой здоровью и жизни людей во всём мире. Ущерб от дорожно-транспортных происшествий превышает ущерб от всех иных транспортных происшествий — самолётов, кораблей, поездов вместе взятых», — отметили в организации. Сама Суюналиева отметила, что Всемирный день памяти жертв ДТП — это не только про тех, кто погиб, но и про тех, кто получил травму, которая повлияла на всю их жизнь. В фильме она затронула темы дорог, светофоров и вождения в нетрезвом виде. Суюналиева подчеркнула, что дороги и светофоры в городе должны работать так, чтобы пешеходам не приходилось перебегать дорогу. Джумакадыров, его водитель и помощник погибли 7 октября 2017 года на трассе Бишкек — Кара-Балта. Машина Джумакадырова столкнулась с грузовиком, который, по словам очевидцев, выехал на встречную полосу. Вице-премьер направлялся в Таласскую область, чтобы проверить готовность избирательных участков к президентским выборам, назначенных на 15 октября. До выборного периода Джумакадыров отвечал за безопасность на дорогах из-за участившихся аварий. Суд признал водителя грузовика виновным в гибели Джумакадырова и приговорил к 10 годам в колонии-поселении.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!