В Соединенных Штатах Америки в ночь с 10 на 11 декабря прошла серия торнадо. От разгула стихии пострадали пять центральных штатов. В штате Кентукки уже сообщили о 70 погибших. Точное число жертв пока неизвестно. Сотни людей все еще находятся под завалами. По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, число погибших может дойти до 100 человек. Стихия оставила тысячи людей без дома, воды и электричества. Поезда сошли с рельсов, крыши были снесены, сотни людей остались под завалами. В штате объявлено чрезвычайное положение. Видео: Live Storms Media Также в штате Иллинойс сообщили о 12 погибших. Шестеро из них находились на складе компании Amazon, когда из-за сильного ветра обрушилась крыша здания. В полиции штата отметили, что неизвестно сколько еще человек остались под завалами. Кроме того, в штате Теннеси, по предварительным данным, погибли три человека. В Арканзасе — двое и один в Миссури. После трагедии президент США Джо Байден пообещал выделить деньги для помощи штату Кентукки. «Это, вероятно, крупнейшее торнадо в нашей истории. Люди потеряли свои дома, бизнес, это трагедия. Мы по-прежнему не знаем точное число жертв. Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь», — сказал он.

