Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 770 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 34 человек. Половина из них в Бишкеке.

Бишкек — 17;

Ош — 1;

Джалал-Абадская область — 4;

Ошская область — 1;

Чуйская область — 8;

Баткенская область — 3.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 965 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 12 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 389 пациентов. Еще 314 человек находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 47 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 009 человек.