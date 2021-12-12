Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 770 смертей из-за коронавирусной инфекции.
Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 34 человек. Половина из них в Бишкеке.
- Бишкек — 17;
- Ош — 1;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Ошская область — 1;
- Чуйская область — 8;
- Баткенская область — 3.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 965 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 12 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 389 пациентов. Еще 314 человек находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 47 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 009 человек.
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