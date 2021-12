Накануне жительница Токмока сообщила «Клоопу» об агрессии со стороны следователя РОВД Токмака. По словам девушки, к ней обратилась знакомая — подросток — и рассказала о попытке изнасилования. Подросток не хотела рассказывать о произошедшем родителям и пошла в милицию с девушкой, чтобы написать заявление. По словам девушки, в итоге следователь отвел ее в другой кабинет, обвинил ее во лжи и был агрессивен, кричал и толкал. Когда она сказала, что от него пахнет алкоголем он потребовал запереть ее в кабинете и не отпускать. Когда ее не выпускали, она позвонила сестре по видеосвязи и та сняла отрезок разговора, согласно которому милиционер подтверждает приказ не выпускать девушку. В итоге девушку выпустили и она обратилась в прокуратуру. На следующий день — как раз 11 декабря — прокуратура беседовала с девушкой по поводу заявления. «Клооп» обратился к ГУВД Чуйской области и ведомство обещало изучить информацию. 12 декабря ГУВД сообщило о начатой служебной проверке. «В части законности и обоснованности действий сотрудников милиции со стороны ГУВД Чуйской области начата служебная проверка», — говорят в ГУВД. Заявление о попытке изнасилования принято Милиция изучила ситуацию в РОВД Токмока и сообщила, что заявление девочки-подростка о попытке изнасилования было принято. «В ОВД г.Токмок обратилась жительница Чуйского района Ч.А. 2006 года рождения по факту попытки изнасилования. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ОВД г.Токмок», — сообщает пресс-служба ГУВД. Согласно заявлению, на подростка напал сотрудник ломбарда. «Со слов несовершеннолетней, около двух недель назад в одном из ломбардов города Токмак она заложила свой мобильный телефон марки «Айфон». Спустя несколько дней работник ломбарда позвонил ей, чтоб она забрала свой телефон. По приезду в указанный им адрес работник ломбарда стал к ней приставать и пытался ее изнасиловать», — сообщает ГУВД. Показания девушек Девушка, сопровождавшая подростка, говорила, что следователь обвинял ее во лжи, был агрессивен и увел ее силой в другой кабинет. «Один сотрудник начал кричать на меня, обзывать нецензурными словами, начал тянуть за вещи и руку в другой кабинет на другой этаж. В этом кабинете он начал поднимать на меня руки, кричать и бить», — рассказала она. Она говорит, что в кабинете сидели еще четыре милиционера, которые игнорировали его поведение. Она не знает его должности или имени, помнит, что его зовут то ли Мирланом, то ли Нурланом — но говорит, что узнает его, если увидит. ГУВД объяснило, что следствие было недовольно тем, что девушка представилась сестрой пострадавшей. «В ходе предварительной проверки несовершеннолетняя Ч.А. пришла писать заявление в сопровождении некой гр.Б.Э., которая представилась как сестра и хотела участвовать в качестве законного представителя», — сообщает ГУВД. Однако «Клоопу» девушка накануне объяснила, что знает подростка давно, и что не является сестрой, но из-за возраста и факта знакомства «эжекем болом»* (буду сестрой). И потому, узнав о попытке изнасилования, уговорила девочку обратиться за помощью в милицию. В своем видео она также говорила, что не является сестрой подростка и пришла ей помочь. *Такое обращение иногда фиксирует не факт биологического родства, а факт обращения к кому-то. Например, в 2019 году, президент Сооронбай Жээнбеков обратился со словом «сестренка» (карындашым) к кыргызстанке в Дубае, предложив ей проверить имущество Матраимовых. Помимо этого, сестренками, братишками в жаргонах называют соседских детей, жителей того же района, которым оказывают защиту и помощь в случае проблем. Нам девушка подтвердила, что подросток в сложных отношениях с близкими и не хотела сообщать семье о нападении, а ночь до заявления переночевала у нее. Милиция утверждает, что подросток не хотела говорить правду о местонахождении родителей. «В ходе допроса и установления личности несовершеннолетней Ч.А. она начала вводить в заблуждение сотрудников милиции и сообщать о себе ложные сведения. Сотрудники милиции уличили ее в этом, при проверке в указанный ей двух школах где она не числилась, а также об отъезде ее родителей заграницей», — сообщает ГУВД. По информации милиции, токмокские следователи хотели пригласить соцработников, но сопровождавшая подростка девушка «вела себя агрессивно» и препятствовала этому. «Сотрудниками милиции пытались разъяснить Б.Э. что в соответствии с требованиями УПК КР все следственные действия с участием несовершеннолетнего должны проводиться с участием психолога, специалиста из учреждения по защите прав несовершеннолетних», — сообщило ГУВД. По информации ГУВД, после этого подросток признала, что учится в девятом классе, ушла из дома и временно проживает у девушки, которая привела ее в РОВД. Милиции удалось допросить мать несовершеннолетней. «В ходе допроса матери несовершеннолетней Ч.А. установлено, что 2 декабря текущего года она действительно сбежала из дома, и ранее также неоднократно уходила из дома без ее ведома. В связи с чем она не стала обращаться в милицию по факту очередной пропажи дочери», — сообщает ГУВД. Тем не менее, ГУВД проверит, был ли следователь агрессивен. А милиция Токмока установит личность сотрудника ломбарда, который подозревается в нападении на подростка. «В настоящее время по данному факту назначены все соответствующие экспертизы, для выяснения всех обстоятельств дела, а также проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению личности работника ломбарда», — сообщает ГУВД. Пришла писать заявление. Жительница Токмока рассказала о нападении следователя в здании РОВД

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!