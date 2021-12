Нина Жданович В Оше с конца ноября до 10 декабря показывали выставку «Стена: женщины и справедливость», посвященную безопасности женщин в современном Кыргызстане. «Где, мы – женщины, чувствуем себя в безопасности? В стенах наших домов, в стенах нашей работы, в стенах милиции или в стенах судов? Действительно ли есть люди, за которыми мы чувствуем себя «как за каменной стеной»?», — сообщают организаторки выставки, обращая внимание на участившиеся случаи насилия в отношении женщин в Кыргызстане. В выставке принимали участие художницы из Кыргызстана, Беларуси, Литвы, Украины и Узбекистана. По словам одной из организаторок, писательницы Алтын Капаловой, показать картины хотели и в Таласе — но там ее зацензурировали. «По данным Генпрокуратуры КР, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. При этом женщины совершают только порядка 10% убийств как женщин, так и мужчин, в основном обороняясь от последних. Нам нужны прочные стены, в которых женщины будут в безопасности. Давайте строить сильное общество, в котором есть место справедливости, безопасности, правде и свободе. Давайте разрушать стены-преграды и возводить на их месте стены-щиты от несправедливости и насилия», — сообщают художницы. Выставка особенно актуальна на фоне новостей об изнасилованиях, решениях отпустить похитителей девушки под пробационный надзор, нападениях на женщин и не забытых еще трагедиях, вроде историй о похищении и убийстве Бурулай Турдалы кызы и Айзады Канатбековой. Гульнафис Мергенбаева, Кыргызстан. «Перед бурей». Татьяна Зеленская, «Мне больно». Где вы могли видеть эту серию картин? МНЕ БОЛЬНО Татьяна Зеленская Где вы могли видеть эти иллюстрации? Одной иллюстрацией: «Вас не спасли, потому что не собирались» «Нас предали». Монологи активисток о нападении и задержании 8 марта 2020 года Гульнафис Мергенбаева,, автопортрет. Клаудия Грюниг, Германия. Дарья Трайден, Беларусь. «Я закрываю глаза и думаю». Динара Чокотаева, Кыргызстан. «Сестринство». Жылкычы Жакыпов, Кыргызстан. Из фонда музея Оша. Гульнафис Мергенбаева, Кыргызстан. «Встреча». Гульнафис Мергенбаева Гульнафис Мергенбаева Нанико Бармидзе, Грузия. «Моменты, которые хочу забыть». Катя Мять, Беларусь. Автопортрет «Тревога». Гульнафис Мергенбаева Айжаман Курманбек

