В Оше с конца ноября до 10 декабря показывали выставку «Стена: женщины и справедливость», посвященную безопасности женщин в современном Кыргызстане.
«Где, мы – женщины, чувствуем себя в безопасности? В стенах наших домов, в стенах нашей работы, в стенах милиции или в стенах судов? Действительно ли есть люди, за которыми мы чувствуем себя «как за каменной стеной»?», — сообщают организаторки выставки, обращая внимание на участившиеся случаи насилия в отношении женщин в Кыргызстане.
В выставке принимали участие художницы из Кыргызстана, Беларуси, Литвы, Украины и Узбекистана. По словам одной из организаторок, писательницы Алтын Капаловой, показать картины хотели и в Таласе — но там ее зацензурировали.
«По данным Генпрокуратуры КР, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина. Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. При этом женщины совершают только порядка 10% убийств как женщин, так и мужчин, в основном обороняясь от последних.
Нам нужны прочные стены, в которых женщины будут в безопасности. Давайте строить сильное общество, в котором есть место справедливости, безопасности, правде и свободе. Давайте разрушать стены-преграды и возводить на их месте стены-щиты от несправедливости и насилия», — сообщают художницы.
Выставка особенно актуальна на фоне новостей об изнасилованиях, решениях отпустить похитителей девушки под пробационный надзор, нападениях на женщин и не забытых еще трагедиях, вроде историй о похищении и убийстве Бурулай Турдалы кызы и Айзады Канатбековой.
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