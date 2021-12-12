В Бишкеке насмерть сбили сотрудника муниципального предприятия «Тазалык». Информацию подтвердили в пресс-службе Управления патрульной службы милиции.
По данным ведомства, наезд произошел 12 декабря в 6:45 часов на проспекте Жибек Жолу в районе восточного автовокзала. 47-летний сотрудник скончался от полученных травм по дороге в больницу.
В УПСМ добавили, что 23-летний водитель автомобиля Mazda после наезда вызвал скорую помощь.
В некоторых СМИ сообщают, что его задержали и в его крови были найдены следы наркотических веществ.
Однако эту информацию в милиции еще не подтвердили. В пресс-службе ГУВД Бишкека пообещали предоставить информацию позже.
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