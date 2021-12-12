В Бишкеке насмерть сбили сотрудника муниципального предприятия «Тазалык». Информацию подтвердили в пресс-службе Управления патрульной службы милиции.

Сотрудник «Тазалыка». Фото: Пресс-служба «Тазалыка»

По данным ведомства, наезд произошел 12 декабря в 6:45 часов на проспекте Жибек Жолу в районе восточного автовокзала. 47-летний сотрудник скончался от полученных травм по дороге в больницу.

В УПСМ добавили, что 23-летний водитель автомобиля Mazda после наезда вызвал скорую помощь.

В некоторых СМИ сообщают, что его задержали и в его крови были найдены следы наркотических веществ.

Однако эту информацию в милиции еще не подтвердили. В пресс-службе ГУВД Бишкека пообещали предоставить информацию позже.