В Бишкеке насмерть сбили сотрудника муниципального предприятия «Тазалык». Информацию подтвердили в пресс-службе Управления патрульной службы милиции. Сотрудник «Тазалыка». Фото: Пресс-служба «Тазалыка» По данным ведомства, наезд произошел 12 декабря в 6:45 часов на проспекте Жибек Жолу в районе восточного автовокзала. 47-летний сотрудник скончался от полученных травм по дороге в больницу. В УПСМ добавили, что 23-летний водитель автомобиля Mazda после наезда вызвал скорую помощь. В некоторых СМИ сообщают, что его задержали и в его крови были найдены следы наркотических веществ. Однако эту информацию в милиции еще не подтвердили. В пресс-службе ГУВД Бишкека пообещали предоставить информацию позже.

