Пресс-служба министерства сельского хозяйства сообщила, что впервые в Кыргызстане начали чипировать овец. Но электронные бирки введут не всем, а только овцам кыргызской мясо-сальной породы «Арашан». Чипирование овец. Фото: Пресс-служба минсельхоза Чип — небольшое электронное устройство, благодаря которому можно будет проводить дистанционную идентификацию животного. На животных будут заполнены племенные карточки, а информация о самом баране будет размещена на специально созданном сайте. Чипирование овец. Фото: Пресс-служба минсельхоза Овцы породы «Арашан». Фото: Пресс-служба минсельхоза Перед чипированием у овец измеряют все необходимые параметры: рост, вес, объём курдюка, головы, ушей. «После чипирования у животного появляется свой идентификационный номер, который можно узнать с помощью электронного устройства», — отметили в минсельхозе. Также сообщается, что порода «Арашан» была выведена в 1970-х годах в кыргызских фермах. Примерная стоимость ягнёнка $500, овец $5 тысяч. Всего в стране таких овец — 5800 голов.

