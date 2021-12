Сразу несколько СМИ 13 декабря сообщили о смерти бывшего начальника Следственного управления МВД Сыргака Айткурманова. При этом выдвигалась версия о том, что Айткурманов скончался после того, как его избили. В пресс-службе ГУВД Бишкека журналисту «Клоопа» сообщили, что предварительный судебно-медицинский диагноз оказался другим. По информации милиции, Айткурманов скончался из-за хронической печеночной недостаточности. В ГУВД рассказали, что 13 декабря примерно в 06:50 утра к ним поступила информация, что в БНИЦТО привезли Айткурманова, который уже был без сознания. В реанимацию больницы бывшего начальника Следственной службы доставили с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, его нашли без сознания возле пересечения улиц Гоголя и Московской. Факт зарегистрировали в журнале учета информации УВД Свердловского района. Примерно в 12:00 часов Айткурманов не приходя в сознание скончался. Предварительный диагноз судебно-медицинской экспертизы: хроническая печеночная недостаточность, расширение вен кардиального отдела пищевода и желудка, желудочно-кишечное кровотечение.

