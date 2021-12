Олимпийская призерка и двукратная чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова на своей странице в фейсбук поделилась впечатлениям о своей поездке в Баткенскую область. Тыныбекова рассказала, что она посетила село Максат, где встретилась со школьниками. Она также посетила село Ай-Сай, где провела мастер-класс для детей, занимающихся борьбой. Фото: Фейсбук Айсулуу Тыныбекова Фото: Фейсбук Айсулуу Тыныбекова Фото: Фейсбук Айсулуу Тыныбекова «Как патриот и призер Олимпийских игр, я считаю необходимым устраивать такие поездки в регионы. Хочу мотивировать соотечественников. В жизни нет ничего невозможного! Где бы вы ни родились, вы способны добиться очень многого», — написала Тыныбекова. Она добавила, что восхищена стойкостью жителей региона, а также их трудолюбием и гостеприимством. Айсулуу Тыныбекова в начале октября 2021 года защитила в Норвегии свой титул чемпионки мира по борьбе в своей весовой категории. В июле она завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2020 в Токио.

