Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что хотя Садыр Жапаров и был избран президентом в январе 2021 года, полноценно он вступает в свою роль только сейчас. С такой речью чиновник выступил 13 декабря во время обсуждения мероприятий по реализации национального развития. «Президент только сейчас полноценно вступает в свою роль. Первый год его правления ушел на реализацию конституционной реформы. Глава государства добился поддержки народа на референдуме в апреле. Народ поддержал курс на повышение эффективности власти. Эксперимент с внедрением фальшивого фасада парламентской демократии, который создавал почву для много чего другого, провалился», — сказал Байсалов. По словам зампредседателя кабмина, в стране до этого не было парламентаризма, и на протяжении десяти лет все решали сами президенты. Он отметил, что с мая 2021 года проведена большая законодательная работа и сформирован новый состав кабмина. «Если раньше правительство отдавалось на откуп вождям и фракциям, то теперь его состав формирует президент. Он стоит во главе исполнительной ветви власти. Но избранный недавно новый состав парламента будет играть важнейшую роль в демократии», — утверждает Байсалов. Он также призвал не путать укрепление государством своей власти с авторитаризмом, и заявил, что у президента есть четкая задача по улучшению жизни каждого гражданина. Также Байсалов раскритиковал работу прежнего состава кабмина. Он заявил, что нынешний состав кабмина вычищает все ошибки прошлого. По его словам, предыдущий кабмин провел плохую работу по подготовке к осенне-зимнему периоду и к наступлению пандемии коронавируса. Парламент и политика президента Байсалов попал в кабинет министров в октябре 2021 года. До назначения на пост заместителя главы кабмина он работал в посольстве Кыргызстана в Великобритании, куда его назначили в 2019 году. В 2012 году он был замглавы министра соцразвития Кыргызстана. Сейчас Байсалов утверждает, что новый состав состав парламента будет играть важнейшую роль в демократии. Однако ранее, будучи еще только назначенным замглавы кабмина, он в эфире передачи «Азаттыка» «Эксперттер талдайт» заявил, что после формирования нового парламента кабмин будет работать только с теми, «кто будет поддерживать политику президента». «Какие бы партии не прошли [в парламент], там создастся парламентское большинство, которое будет стабильно поддерживать политику президента. Нам сейчас не важно мнение всех 90 депутатов. Мы не будем бегать за каждым депутатом, будем работать с 45 или 50 депутатами. Они будут принимать наши законы. Остальные [депутаты], я скажу, даже если будут возражать и топать ногами, нас [кабмин] это не будет волновать. Вы не сможете нас отвлечь. Мы не будем ждать вашего одобрения. Мы пойдём по пути развития», — заявил Байсалов. Тогда Байсалова раскритиковали политики. Лидер партии «Улуттар Биримдиги» Мелис Мырзакматов заявил, что таким образом «нынешняя власть раскрыла свои планы». Он призвал Байсалова соблюдать Конституцию, где написано, что «народ — единственный источник государственной власти». Позже на пресс-конференции президент Садыр Жапаров заявил, что Эдиль Байсалов неправильно выразился, говоря о работе кабмина с парламентом. По его словам, Байсалов имел ввиду, что теперь правительство будет работать на народ, а не на депутатов. Конституционная реформа в Кыргызстане Референдум по изменению Конституции стал последствием политического кризиса, начавшегося в Кыргызстане в октябре 2020 года после парламентских выборов. 5 октября в стране начались массовые волнения, в последствие чего был разгромлен Белый дом. Тогда же на фоне беспорядков к власти пришел Садыр Жапаров, которого освободили из колонии его сторонники. Конституция. Фото: Клооп Он сделал заявление о том, что в Кыргызстане необходимо изменить Конституцию и ввести президентскую форму правления. При поддержке сторонников Жапаров за короткое время стал премьер-министром и и. о. президента. Занимая эти должности, он провел перенос повторных парламентских выборов на неопределенный срок и инициировал конституционную реформу. Первую версию новой Конституции опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента концентрировалась почти неограниченная власть. После этого и.о. президента и близкий соратник Садыра Жапарова Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и редактировало проект основного закона страны. Параллельно с работой Конституционного совещания прошли президентские выборы и референдум по конституционной реформе. На президентских выборах 10 января 2021 года Жапаров получил большинство голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Также большинство тех, кто принял участие в референдуме, проголосовало за президентскую форму правления, которую предлагал Жапаров. Новый проект Конституции содержал ряд неточностей, правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент. Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня. Юристы и эксперты предупредили депутатов, что если они не будут соблюдать закон при принятии новой версии Конституции, это в будущем может поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов». Но уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении. Между тем, Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ раскритиковали проект Конституции. В своем заключении по законопроекту, они отметили, что чрезмерная власть президента над исполнительной и другими властями, а также ослабление роли парламента, создают риск подрыва основ разделения властей и системы сдержек и противовесов. «Полномочия и компетенция президента, парламента и судебной системы, а также некоторые положения, касающиеся прав и свобод человека, не соответствуют международным стандартам и обязательствам перед ОБСЕ», — говорится в документе. Кроме этого, авторы документа отметили, что весь процесс конституционной реформы в Кыргызстане имеет серьезные недостатки, включая отсутствие детального и всеохватывающего процесса консультаций. В документе говорится, что легитимность Конституционного совещания, как органа, не прописанного в действующей Конституции, сомнительна. А также в период пророгации Жогорку Кенеш может выполнять только некоторые обычные функции, но не утверждать чрезвычайные меры, как конституционная реформа. «Запланированный референдум не может исправить эти недостатки, так как возможно проголосовать только “да” или “нет”. Поэтому рекомендуется пересмотреть общую институциональную структуру и соответствующие положения проекта Конституции», — говорится в заключении. В итоге новая Конституция была принята и подписана Садыром Жапаровым 5 мая. Референдум по ее изменению прошел 11 апреля, в один день с выборами депутатов местных кенешей. После принятия новой Конституции вся власть сконцентрировалась в руках президента.

