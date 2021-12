Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов обвинил представителей бизнес-сообщества в том, что они потворствуют коррупции. С такой речью чиновник выступил 13 декабря во время обсуждения мероприятий по реализации национального развития. В коррупции виноват бизнес Байсалов сказал, что гражданское общество и национальный бизнес очень сильно любят ругаться на коррупционеров, но в процветании коррупции виноват, по его мнению, как раз-таки бизнес. Эдиль Байсалов. Фото: пресс-служба кабмина Он обратился к представителям бизнес-сообщества, в частности к директору Международного делового совета Аскару Сыдыкову с обвинением, что они потворствуют коррупции. «Дело в том, что от коррупции выигрывают все: коррупционер выигрывает тем, что он ворует, но и бизнес у нас привык не платить таможенные платежи. Бизнес привык платить налоги по-другому. И сейчас, когда начнется сильная работа по улучшению администрирования налогов, естественно, это очень больно, будут здесь говорить: налоговые инспекторы ни разу не приходили, а теперь начали приходить, это коррупция. Нет, это не коррупция, это улучшение администрирования налогов», — сказал он. Зампредседателя кабмина отметил, что сейчас властью провозглашается идея, что «не платить налоги — это предательство национальных интересов». «И мы все должны понимать, что наш бизнес еще не видел настоящего добросовестного управления. Он всегда привык обвинять чиновников в коррупции. Но на самом деле от этого выигрывал и наш доморощенный бизнес, который привык платить не налоги, а платить коррупционерам», — добавил он. Аскар Сыдыков ответил на слова Байсалова, заявив, что бизнес-сектор всегда выступает за оплату всех обязательств, установленных государством и предусмотренных законодательством. «Сейчас в нашей стране, если смотреть по соотношению к ВВП, налоговая нагрузка составляет, по разным оценкам, от 31 до 39%. Это значительно выше, чем в других развивающихся странах. Это мы тоже должны отметить для себя и работать над понятными правилами игры для бизнеса, прозрачными и эффективными государственными институтами, повышением эффективности использования уже имеющихся государственных средств», — сказал Сыдыков. Увеличить бюджет и искоренить коррупцию Байсалов заявил, что кабмин планирует в 2022 году довести уровень госбюджета до 400 млрд сомов, а к 2024 году до 560 млрд сомов. Сейчас же доходы бюджета находятся на уровне 200 млрд сомов. По его мнению, для увеличения бюджета нужно повысить эффективность госуправления и искоренить коррупцию. «Речь идет об удвоении объема госбюджета в два раза за три года. Борьба с коррупцией может состоять из того, чтобы сажать людей. Борьба с коррупцией может быть еще в ее полном прекращении и перенаправлении всех этих теневых потоков таможенных и налоговых в госбюджет. Эта амбициозная задача поставлена», — заявил он. Давление на бизнес Кыргызские предприниматели, как и зарубежные инвесторы, столкнулись с трудностями и давлением на свой бизнес после парламентских выборов в октябре 2020 года. После выборов в Кыргызстане произошли массовые беспорядки с последующей сменой власти. Старну возглавил Садыр Жапаров, вышедший из колонии на фоне беспорядков при поддержке своих сторонников. Начались массовые задержания представителей бизнес-сектора. В предприятиях проводили обыски сотрудники правоохранительных органов, и все это, по словам представителей, происходило в грубой форме. Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит много раз обращался к властям страны с просьбой прекратить чрезмерное давление на предпринимателей. В декабре 2020 года он заявил, что местный бизнес сильно пострадал от последствий пандемии COVID-19, и возросшее давление со стороны правоохранительных органов может привести к банкротству предпринимателей. Робин Орд-Смит. Фото: пресс-служба кабмина Тогда же он добавил, что действия властей ставят под сомнение принцип верховенства закона, препятствуют восстановлению экономики и вызывают озабоченность инвесторов. По мнению бизнес-омбудсмена, сейчас в стране сложилась тенденция давления на предпринимателей и бизнес через задержания и заключения под стражу на стадии досудебного производства по предполагаемым экономическим преступления. Последнее подобное громкое дело — арест Ксении Барабаш-Хашам. Её задержали 20 апреля по делу о незаконном предоставлении льгот турецкой компании в аэропорту «Манас», а 22 апреля водворили в СИЗО-1 на один месяц. Он отмечает, что подобная практика не является мировой, особенно когда подозреваемый готов сотрудничать со следствием, не представляет угрозы для общества и риск его побега маловероятен. «Подобные меры заключения под стражу признаются необходимыми только в исключительных обстоятельствах. Вместо этого должны использоваться альтернативные меры в виде залога, подписки о невыезде или домашнего ареста […] Отдельную тревожность вызывают решения по мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении отдельных лиц, без учета социальных и семейных факторов и последствий подобных решений», — говорится в заявлении бизнес-омбудсмена. Он отмечал, что текущие меры и практика в отношении бизнеса и предпринимателей наносят колоссальный ущерб экономике, деловому и инвестиционному климату страны, международной репутации и требуют незамедлительного вмешательства и конструктивных мер правового характера», — говорится в заявлении Орд-Смита. Кумтор и отток инвесторов Отдельно стоит выделить ситуацию, произошедшую с Кумтором — крупнейшим месторождением золота в Центральной Азии. Власти Кыргызстана ввели на руднике внешнее управление, хотя до этого месторождение разрабатывалось канадской компанией Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана, а также назвала действия Кыргызстана «захватом» рудника. Карьер рудника Кумтор. Фото: Ислам Розиев / «Клооп» Европейский банк реконструкции и развития уже выступил с заявлением о том, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов. Министерство иностранных дел и Министерство малого бизнеса, продвижения экспорта и международной торговли Канады опубликовали совместное заявление о ситуации вокруг золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане. В нем канадская сторона, «будучи важным инвестиционным партнером Кыргызстана», выразила обеспокоенность происходящими событиями в горнодобывающей компании. «Мы разочарованы решением, принятым на внеочередной сессии парламента Кыргызстана 17 мая, о введении внешнего управления в компании “Кумтор Голд Компани”, а также заявлениями, сделанными в ходе парламентской сессии о том, что Кыргызстан будет добиваться контроля над публично торгуемой канадской компанией с многочисленными международными активами», – заявили главы двух министерств. Ведомства отметили, что это потенциально будет иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций» в Кыргызстан. Канадская сторона также разочарована тем, что спор между иностранными инвесторами и правительством не был разрешен сторонами прозрачно. «Полное восстановление экономики после COVID-19 требует прозрачной и справедливой деловой среды. Подобные меры, которые потенциально могут привести к сокращению торговли и прямых иностранных инвестиций, еще больше подорвут экономическую жизнь кыргызского народа», – говорится в обращении.

