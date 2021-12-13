Таджикская студентка Екатерина Санамянц переехала в Кыргызстан в далеком 2010 году, после апрельской революции. Здесь она получила образование, устроилась на работу и вышла замуж.
Почему Кыргызстан – это маленькая Америка, и как попасть в самый настоящий Хогвартс – в пятом выпуске подкаста «Меня не отпускает».
Подкаст «Меня не отпускает» рассказывает об иностранцах, которые однажды приехали в Кыргызстан и остались тут надолго – работать и строить свою жизнь. Вы можете слушать нас прямо на сайте «Клоопа», но гораздо удобнее делать это на подкаст-платформах или на Яндекс.Музыке.
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Не пропустите наши прошлые выпуски:
«Зачем аташке полдюжины калпаков?» Первый выпуск подкаста «Меня не отпускает»;
Как я спас барана. Самый научный выпуск подкаста «Меня не отпускает»;
Как я вырастила армию мух и проучила хулиганов. Самый творческий выпуск подкаста «Меня не отпускает»;
Не просто диджей на радио. Почему бортовой переводчик из России решил продавать искусство и мыломойку в Кыргызстане.
Над подкастом работают:
Авторы: Азиза Раимбердиева и Дмитрий Мотинов
Лого: Дарья Удалова
Музыка: «Мезгил Жанырыгы» – Vadzer / Нурак Абдырахманов
«Меня не отпускает» выходит при поддержке фонда «Сорос – Кыргызстан». Мнения, выраженные в нем, могут не совпадать с позицией фонда.