Подкаст «Меня не отпускает» рассказывает об иностранцах, которые однажды приехали в Кыргызстан и остались тут надолго – работать и строить свою жизнь. Вы можете слушать нас прямо на сайте «Клоопа», но гораздо удобнее делать это на подкаст-платформах или на Яндекс.Музыке.

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А если вы еще не особо знаете, что такое подкасты и зачем они нужны именно вам, почитайте наше небольшое объяснение.