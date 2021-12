Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 13 декабря сообщила, что в Таласской области выявили нарушения при строительстве историко-культурного комплекса Чынгыз-Ордо. По данным спецслужбы, работник Таласского областного Управления капитального строительства (УКС) злоупотребляя своим положением завысил объемы работ во время постройки комплекса. Сам комплекс расположен в селе Шекер Кара-Бууринского района Таласской области. В ГКНБ рассказали, что в 2018 году областное УКС объявило тендер на строительство культурного комплекса на сумму 62 млн сомов, где победителем стала компания «Бийиктик Инвест». При этом, как отметили в Госкомитете, срок завершения работ в тендере не был указан. За четыре года, с момента объявленного тендера, компания освоила всего 34 млн сомов от всей суммы. При этом заказчик, областное УКС, приняло акты работ без замечаний. «По результатам контрольного обмера [измерения] объемов работ объекта историко-культурного комплекса “Чынгыз-Ордо”, выявлен факт завышения объемов работ на сумму 6 млн 179 тысяч сомов», — сообщили в ГКНБ. Кроме завышения стоимости работ, специалист кабинета министров выявил, что компания на объекте некачественно выполнила свою работу и допустила нарушения. В итоге после всех проверок, ГКНБ 10 декабря задержал подозреваемых: бывшего начальника УКС Таласской области, который сейчас занимает должность в Департаменте жилищно-гражданского строительства и директора компании «Бийиктик Инвест». Задержанных заключили под стражу на два месяца. Следствие по делу и поиск причастных продолжается.

