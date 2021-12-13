Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 13 декабря сообщила о задержании сотрудника УВД Октябрьского района Бишкека, разыскиваемого по подозрению в мошенничестве.

Фото: ГКНБ

Задержанного объявили в розыск 7 декабря. По версии следствия, сотрудник УВД пользуясь служебным положением взял у потерпевшего мужчины $135 тысяч и не вернул.

Тогда Первомайский районный суд столицы вынес заочное решение в виде заключения подозреваемого под стражу. Сотрудники ГКНБ нашли мужчину в дачном доме в селе Беш-Кунгей Аламудунского района Чуйской области.

Мужчину водворили в СИЗО ГКНБ. Следствие по делу продолжается.