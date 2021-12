Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 13 декабря сообщила о задержании сотрудника УВД Октябрьского района Бишкека, разыскиваемого по подозрению в мошенничестве. Фото: ГКНБ Задержанного объявили в розыск 7 декабря. По версии следствия, сотрудник УВД пользуясь служебным положением взял у потерпевшего мужчины $135 тысяч и не вернул. Тогда Первомайский районный суд столицы вынес заочное решение в виде заключения подозреваемого под стражу. Сотрудники ГКНБ нашли мужчину в дачном доме в селе Беш-Кунгей Аламудунского района Чуйской области. Мужчину водворили в СИЗО ГКНБ. Следствие по делу продолжается.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!