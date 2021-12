В Госналоговой службе сообщили, что свыше 15 тысяч госслужащих не предоставили налоговые декларации за 2019 и 2020 годы. ГНС. Фото: пресс-служба правительства В пресс-службе ведомства уточнили, что из них 9 тысяч не сдали отчет за 2019 год, а 6 тысяч — за 2020 год. Кроме того, 1,5 тысячи деклараций госслужащих были сданы после 1 апреля. По закону, все должны сдать ЕНД до этого числа. По данным налоговой, всего на 13 декабря от государственных и муниципальных служащих поступило 58,4 тысячи деклараций за 2020 год. А за 2019 год — 54,3 тысячи. «На сегодняшний день налоговыми органами обработаны и проанализированы 103,7 тысяч деклараций государственных и муниципальных служащих за два года», — сообщили в ГНС. В начале декабря налоговая начала публиковать данные о доходах и расходах чиновников, депутатов и политиков. Журналисты «Клоопа» собрали топ-10 самых богатых депутатов Жогорку Кенеша по данным с их налоговых деклараций. Владельцы ресторанов, скота и миллионов. Топ-10 самых богатых депутатов шестого созыва

